В Казани в Новый год задержали 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения
В первый день 2025 года в Казани сотрудники ГАИ задержали 12 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы Татарстана, это произошло на фоне общего увеличения числа дорожно-транспортных происшествий.
За сутки в городе зарегистрировано 47 сообщений о ДТП, из которых 23 случая связаны с материальным ущербом. К счастью, в результате аварий не было зафиксировано ни погибших, ни пострадавших.
Кроме того, в отделы полиции были доставлены пять граждан по подозрению в совершении преступлений.
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