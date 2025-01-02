В Казани в Новый год задержали 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения

Фото: Динар Фатыхов

В первый день 2025 года в Казани сотрудники ГАИ задержали 12 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы Татарстана, это произошло на фоне общего увеличения числа дорожно-транспортных происшествий.

За сутки в городе зарегистрировано 47 сообщений о ДТП, из которых 23 случая связаны с материальным ущербом. К счастью, в результате аварий не было зафиксировано ни погибших, ни пострадавших.

Кроме того, в отделы полиции были доставлены пять граждан по подозрению в совершении преступлений.

Анастасия Фартыгина