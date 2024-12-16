В Татарстане вынесли более 2,5 тысячи постановлений благодаря «Народному инспектору»

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за три месяца вынесли более 2,5 тыс. постановлений об административных правонарушениях благодаря приложению «Народный инспектор». Об этом сообщил премьер-министр Алексей Песошин на заседании в кабмине республике.

«Народный инспектор» — приложение, которое было презентовано на форуме Kazan Digital Week — 2024. Любой гражданин, ставший свидетелем нарушения правил дорожного движения, может зафиксировать это нарушение на видео и отправить в соответствующие органы. Причем не просто так, а претендуя на ¼ от суммы штрафа, который будет наложен на нарушителя. Сама идея в принципе не нова, и сообщать о замеченных правонарушениях обыватели могли уже с 2014 года, но вот деньги за это начали предлагать именно через «Народного инспектора».



Рената Валеева