В Казани задержали подругу погибшей девушки, катавшейся на тюбинге, привязанном к авто

В Казани задержана 22-летняя водитель автомобиля Hyundai Getz, подозреваемая в совершении преступления, повлекшего смерть 20-летней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по Татарстану.

Изначально сообщалось о гибели девушки, врезавшейся на тюбинге в столб забора, однако проверка выявила, что причиной смерти стало нарушение правил дорожного движения.

По данным следствия, 8 января в полицию поступило сообщение о ДТП с участием тюбинга. При осмотре места происшествия следов крови не было обнаружено. В ходе обследования близлежащей территории, в 1,2 км от предполагаемого места гибели, были обнаружены биологические следы. Видеозаписи с камер наблюдения показали, что погибшая каталась на тюбинге, привязанном к задней части автомобиля Hyundai Getz, которым управляла ее 22-летняя подруга.

