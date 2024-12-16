За 2024 год в Татарстане зарегистрировали 288 смертей в результате ДТП

Фото: Ирина Плотникова

За 11 месяцев 2024 года в Татарстане зарегистрировано около 3 тыс. ДТП, в которых погибли 288 человек. Премьер-министр республики Алексей Песошин озвучил эти данные на заседании кабмина республики, подчеркнув, что такая статистика свидетельствует о низком уровне культуры вождения и необходимости выявления и устранения недостатков в этой сфере.



Также Песошин сообщил, что за последние три месяца с помощью приложения «Народный инспектор» было вынесено более 2,5 тыс. постановлений об административных правонарушениях. Он выделил районы, где наблюдается рост числа погибших, среди которых Бавлинский, Актанышский, Елабужский, Зеленодольский, Мензелинский и Пестречинский.

Несмотря на тревожные цифры, Песошин подчеркнул, что после старта национального проекта «Безопасные и качественные дороги» число смертельных случаев на дорогах уменьшилось.

Анастасия Фартыгина