В России не хватает инженеров практически всех специальностей

Фото: Динар Фатыхов

Инженеры входят в тройку наиболее востребованных позиций в производстве и строительстве, пишут «Известия» со ссылкой на рекрутинговые агентства. За первые шесть месяцев 2024 года спрос на инженеров-электронщиков, инженеров-сметчиков, инженеров по охране труда и технике безопасности и инженеров-экологов превышал количество активных резюме в три раза.

Особенно востребованы главные инженеры проектов, инженеры по качеству, инженеры-энергетики, инженеры пусконаладочных работ, инженеры по эксплуатации, инженеры-конструкторы. Спрос работодателей на этих специалистов вдвое выше предложения соискателей.

Темп прироста средней рыночной заработной платы специалистов за год составил 8—17%. Так, DevOps-инженерам предлагают в среднем 250 тыс. рублей, главным инженерам проектов — 132 тыс. рублей, инженерам пусконаладочных работ — 105 тыс., а инженерам-сметчикам — 102 тыс. рублей.

Член приемной комиссии КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева рекомендует абитуриентам выбирать инженерную специальность, потому что инженеров легче учить программированию, чем наоборот. Чтобы решить проблему кадрового голода в Татарстане, в этом году количество бюджетных мест для технологов увеличилось на 2 тысячи. Только в КНИТУ-КАИ выделили 150 мест.

Рената Валеева