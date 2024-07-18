По итогам второго квартала 2024 года российские компании столкнулись с серьезной нехваткой кадров

Фото: Ринат Назметдинов

По итогам второго квартала 2024 года российские компании столкнулись с серьезной нехваткой кадров. Об этом свидетельствуют данные Центробанка (ЦБ), который зафиксировал рекордное падение показателя обеспеченности кадрами за всю историю статистических наблюдений.

В ЦБ также отмечают усиление кадрового голода в ряде отраслей российской экономики. Особенно остро ощущается нехватка специалистов различной квалификации — инженеров, монтажников, IT-персонала, складских работников и водителей.

Аналитики ЦБ указывают на то, что наибольший кризис наблюдается в обрабатывающих отраслях. Это касается предприятий, которые специализируются на выпуске продукции инвестиционного и потребительского назначения.

Стоит подчеркнуть, что 10 июля на совещании у президента Владимира Путина министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что с 2019 года число занятых в российской экономике выросло на 2,7 млн человек.