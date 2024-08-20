День в истории 20 августа: покушение на Троцкого, основание ДОСААФ, деревня WorldSkills в Казани
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 20 августа 2024 года
Сегодня в Казани пройдет День памяти татарского просветителя Каюма Насыри. 20 августа отмечается Всемирный день лени. Два года назад в результате взрыва скончалась российская журналистка, политолог Дарья Дугина, 73 года назад было основано Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) СССР, правопреемником которого стал ДОСААФ России, 212 лет назад Михаила Кутузова назначили командующим всеми действующими российскими армиями. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- В Казани на пресс-конференции «Снова в школу» подведут итоги реализации государственной национальной политики в образовательной системе Татарстана.
- День памяти выдающегося татарского просветителя, ученого-энциклопедиста, педагога Каюма Насыри в казанском музее его имени.
- Пленарное заседание VII Межрегионального форума по государственно-частному партнерству.
- Пресс-конференция по проведению форума «Синең чират» («Твоя очередь»).
- Пресс-конференция о проведении III Казанского глобального молодежного саммита.
- Пресс-конференция, посвященная старту международного турнира «Таткрафт» «Татарстан строит города БРИКС».
- День фронтовой собаки в Национальном музее Татарстана.
Кто родился: писатель Василий Аксенов и режиссер Андрей Кончаловский
- 1833 — 23-й президент США в 1889—1893 годах Бенджамин Гаррисон (скончался 13 марта 1901 года). При нем государственный бюджет США впервые достиг миллиарда долларов. Кроме того, во время правления Гаррисона были образованы штаты Монтана, Северная и Южная Дакота, Айдахо, Вайоминг и Вашингтон.
- 1923 — советский и российский ученый Вильям Похлебкин (скончался 22 марта 2000 года). Работал в Академии наук СССР. Его страстью стало исследование кулинарного искусства. Похлебкин написал более 50 книг, общий тираж которых во всем мире приближается к 100 миллионам экземпляров. В их числе такие издания, как «Все о пряностях», «Кулинарный словарь», «Чай. Варенье круглый год», «История важнейших пищевых продуктов».
- 1932 — советский и российский писатель Василий Аксенов (скончался 6 июля 2009 года). Появился на свет в Казани. Известность приобрел после публикации книги «Коллеги», по которой вскоре был снят фильм. Также написал повести «Звездный билет», «Апельсины из Марокко», романы «Остров Крым» и другие. Его имя носит литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов-фест», который ежегодно проходит в Казани.
- 1937 — советский и российский режиссер Андрей Кончаловский. Его отцом был детский писатель Сергей Михалков. Создал картины «Первый учитель», «Дворянское гнездо», «Дядя Ваня», «Романс о влюбленных» и другие. В 1980-х работал в Голливуде, где снял фильма «Возлюбленные Марии», «Поезд-беглец», «Гомер и Эдди», блокбастер «Танго и Кэш» с Сильвестром Сталлоне в главной роли.
- 1941 — югославский и сербский политик Слободан Милошевич (скончался 11 марта 2006 года). В 1989-м его избрали председателем президиума Сербии, в 1991—1997 годах Милошевич занимал пост президента страны. В 1997—2000 годах политик был президентом Союзной Республики Югославия. В 1999 году Международный трибунал по бывшей Югославии обвинил Милошевича в преступлениях против человечности. Позже политик был арестован и скончался в камере гаагской тюрьмы.
- 1983 — английский и американский актер Эндрю Гарфилд. Известность ему принесла роль Человека-паука. Также в числе фильмов с его участием — «По соображениям совести», «Молчание», «Тик-так, бум!» и так далее.
- 1977 — заместитель главы Казани Евгения Лодвигова.
- 1980 — прокурор Алексеевского района Татарстана Фаргат Шайхаттаров.
Кто скончался: актер Семен Фарада и политолог Дарья Дугина
- 1854 — представитель немецкой классической философии Фридрих Шеллинг (родился 27 января 1775 года). Центральное место в его философии занимает идея свободы — он искал ее в природе, творчестве и сущности божественного творения.
- 1915 — немецкий врач, основоположник химиотерапии Пауль Эрлих (родился 14 марта 1854 года). Он установил, что микроорганизмы могут стать устойчивыми к химиотерапевтическим препаратам. Мировую славу Эрлиху принес разработанный им «препарат 606» (сальварсан), который оказался высокоэффективным при лечении сифилиса. Получил Нобелевскую премию совместно с Мечниковым.
- 2009 — советский и российский актер Семен Фарада (родился 31 декабря 1933 года). Снимался в таких фильмах, как «Тот самый Мюнхгаузен», «Гараж», «После дождичка в четверг», «Чародеи», «Гардемарины, вперед!» и других.
- 2019 — советская и российская актриса Александра Назарова (родилась 17 июля 1940 года). Наиболее популярными стали ее роли в фильме «А если это любовь?» и сериале «Моя прекрасная няня».
- 2019 — профессор КФУ, доктор филологических наук, основатель казанской научной школы журналистики Андрей Роот (родился 22 декабря 1927 года).
- 2022 — российская журналистка, политолог, дочь философа Александра Дугина Дарья (родилась 15 декабря 1992 года). Машину, которой она управляла, заминировали. Взрыв произошел недалеко от поселка Большие Вязьмы, женщина погибла на месте. ФСБ раскрыла, что преступление было совершено украинскими спецслужбами.
Праздники: День лени и День комара
- Всемирный день лени. Необычный праздник зародился в Колумбии. В 1984-м в стране проходил ежегодный Фестиваль промышленности, торговли и культуры. В его последний день участников призвали расслабиться и уделить время себе и своей семье. Со временем эту идею оценили и за пределами Колумбии.
- Всемирный день комара. Идею учредить праздник предложил британский врач и паразитолог сэр Рональд Росс. Он обнаружил, что переносчиками малярии являются самки комаров рода Anopheles. Праздник призван привлечь внимание общества к этой болезни.
События в истории: запуск фонтанов в Петергофе, покушение на Троцкого, запуск «Викинга-1»
- 1667 — вышло в свет первое издание поэмы английского поэта Джона Мильтона «Потерянный рай». Это грандиозная эпопея о восстании отпавших от Бога ангелов и грехопадении человека. В России поэма была распространена с 40-х годов XVIII века.
- 1721 — в Петергофе запустили фонтаны и каскады. Торжественное открытие летней резиденции русских императоров прошло два года спустя. Сегодня в Петергофе работают более 150 фонтанов.
- 1812 — Михаила Кутузова назначили командующим всеми действующими российскими армиями. Под его управлением русская же армия развернула «малую войну» силами армейских партизанских отрядов. К концу декабря Наполеон был изгнан из России.
- 1915 — по объявленному в связи с Первой мировой войной досрочному призыву в русскую армию приняли 18-летнего Георгия Жукова, будущего маршала Советского Союза. В октябре 1916-го он подорвался на мине и получил тяжелую контузию, вследствие которой частично лишился слуха. Февральскую революцию встретил в маршевом эскадроне.
- 1940 — было совершено покушение на советского политического деятеля Льва Троцкого. Исполнителем стал испанский коммунист Рамон Меркадер. Троцкому нанесли удар по голове ледорубом. Он прожил еще почти сутки и скончался 21 августа.
- 1945 — в СССР создали Специальный сверхсекретный комитет для руководства работами по использованию атомной энергии урана. Председателем стал Лаврентий Берия, а в числе членов комитета были ученые-физики Петр Капица и Игорь Курчатов.
- 1951 — появилось Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту СССР, массовая оборонно-патриотическая организация. Впоследствии его правопреемником стал ДОСААФ.
- 1975 — был запущен космический аппарат «Викинг-1». Программа «Викинг» — космическая программа НАСА по изучению Марса. Программа включала запуск двух одинаковых космических аппаратов — «Викинг-1» и «Викинг-2», которые должны были провести исследования с околомарсианской орбиты и на поверхности Марса, в частности поиск жизни в пробах грунта. Каждый «Викинг» состоял из орбитальной станции на околомарсианской орбите и спускаемого аппарата с автоматической марсианской станцией.
- 1980 — архивный отдел при Совете Министров ТАССР был реорганизован в Архивное управление при Совете Министров ТАССР. В сеть Архивного управления входили Центральный государственный архив ТАССР, его филиал в Альметьевске, отдел комплектования и экспертизы ценности документов (содержащийся за счет специальных внебюджетных средств), шесть городских и 25 районных государственных архивов.
- 2015 — председатель Госсовета Фарид Мухаметшин открыл в Балтасях новый парк «Балтач». В проект было вложено 1,32 млн рублей. Пресс-служба татарстанского парламента сообщала, что проект реализован благодаря системе самообложения граждан. На каждый рубль, который выделили местные жители, республика добавила еще четыре.
- 2018 — концерн «Калашников» сообщил о разработке для Минобороны гибридного багги OV-2, способного разгоняться до 100 километров в час. «Он разработан в интересах Министерства обороны Российской Федерации. Автомобиль способен развивать скорость до 100 километров в час и перевозить до четырех человек, включая водителя», — заявляли в компании.
- 2019 — в Казани состоялось торжественное открытие деревни WorldSkills. На церемонии открытия присутствовал президент Татарстана Рустам Минниханов, президент WorldSkills International Саймон Бартли и гендиректор союза «Молодые профессионалы» Роберт Уразов.
- 2020 — российский оппозиционер Алексей Навальный* был госпитализирован в Омске во время перелета по маршруту Томск — Москва с подозрением на отравление. 17 декабря 2020-го президент России Владимир Путин так прокомментировал ситуацию: «Мы прекрасно понимаем, что это такое. Это легализация материалов американских спецслужб. Мы знаем, что они отслеживают локации».
- 2021 — Федеральная служба безопасности рассекретила документы о том, как японские спецслужбы испытывали биологическое оружие на гражданах СССР в годы Второй мировой войны. Несколько тысяч советских граждан попали в плен к японцам в 1930—1945 годах. На узниках испытывали «новые химические отравляющие вещества и бактериологические средства».
- 2021 — в Свияжске при ремонте сарая случайно обнаружили клад, состоящий из монет, в основном чеканки конца XIX — начала XX века. Предположительно, их спрятали во время Гражданской войны. Клад передали в Музей-заповедник «Остров-град Свияжск».
- 2021 — Минюст России внес телеканал «Дождь»** и издание «Важные истории»** (организация Istories fonds, зарегистрированная в Латвии) в реестр СМИ, выполняющих функции иноагентов.
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Справка
*внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
**СМИ, признанное в России иноагентом