ФСБ сообщила, что раскрыла убийство Дарьи Дугиной

Фото: telegram-канал «Русский горизонт»

Федеральная служба безопасности отчиталась о раскрытии убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной. По данным ведомства, преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами.

Исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения. Она вместе с 12-летней дочерью приехала в Россию 23 июля и снимала квартиру в доме, где проживала Дугина, чтобы собирать информацию о ее образе жизни.

В день убийства Вовк с дочерью находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина была в качестве почетного гостя.

После подрыва автомобиля женщины Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию, передает «РИА Новости».

Инцидент произошел 20 августа. Машину, которой управляла Дарья Дугина, заминировали. Взрыв произошел недалеко от поселка Большие Вязьмы, женщина погибла на месте. По данным СМИ, в машину убитой журналистки и политолога заложили около 400 граммов тротила.

В Следственном комитете России уже заявили, что это было заказное и спланированное заранее убийство, неясной оставалась только его цель — Дарья или известный российский философ Александр Дугин, который приехал на фестиваль «Традиция» с лекцией как раз на взорванном позже автомобиле.



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Татьяна Леухина