Калашников разработал гибридный багги для Минобороны

Концерн «Калашников» разработал для Минобороны гибридный багги OV-2, способный разгоняться до 100 километров в час.

«Он разработан в интересах министерства обороны Российской Федерации. Автомобиль способен развивать скорость до 100 километров в час и перевозить до четырех человек, включая водителя», — передает РИА «Новости» со ссылкой на компанию.

Отмечается, что мощность двигателя заднего привода — 42 кВт, электродвигателя переднего привода — 55 кВт.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» планирует развивать сотрудничество с властями Дагестана. Делегация концерна посетила заводы «Дагдизель», «Каспийский завод точной механики» и «Авиамеханический завод».