«Важно провести все работы в установленные сроки»: Минниханов поручил провести уборочную кампанию на уровне
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел совещание, посвященное подготовке к уборочным работам. Во время него он заявил, что из-за дождливой погоды важно провести все работы в установленные сроки и с соблюдением технологий.
— В последние дни сложилась дождливая погода, и каждый погожий день на счету. Важно провести все работы в установленные сроки и с соблюдением технологий. Необходимый для этого парк комбайнов и сушильных комплексов надо настроить на режим работы для обеспечения соответствующей нагрузки, — уточнил Минниханов.
Раис поручил проследить за обеспечением необходимого количества комбайнов, чтобы обеспечить эффективную работу техники с высокой производительностью.
Кроме того, глава региона подчеркнул важность заготовки кормов для животноводства. По его словам, необходимо заложить не менее полутора объемов годового запаса кормов — это 40 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову.
Напомним, что в Татарстане уборочная кампания началась в середине июля. Первыми стали аграрии в Сармановском, Буинском, Алексеевском, Дрожжановском, Алькеевском и Муслюмовском районах республики.
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