«Важно провести все работы в установленные сроки»: Минниханов поручил провести уборочную кампанию на уровне

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел совещание, посвященное подготовке к уборочным работам. Во время него он заявил, что из-за дождливой погоды важно провести все работы в установленные сроки и с соблюдением технологий.

— В последние дни сложилась дождливая погода, и каждый погожий день на счету. Важно провести все работы в установленные сроки и с соблюдением технологий. Необходимый для этого парк комбайнов и сушильных комплексов надо настроить на режим работы для обеспечения соответствующей нагрузки, — уточнил Минниханов.

Раис поручил проследить за обеспечением необходимого количества комбайнов, чтобы обеспечить эффективную работу техники с высокой производительностью.

Минниханов: «Пока у нас 16,3 ц.к.ед. Минсельхозу совместно с главами районов надо держать этот вопрос на контроле и оперативно решать вопросы привлечения необходимых ресурсов для завершения уборочной кампании». Илья Репин / realnoevremya.ru

Кроме того, глава региона подчеркнул важность заготовки кормов для животноводства. По его словам, необходимо заложить не менее полутора объемов годового запаса кормов — это 40 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову.

Напомним, что в Татарстане уборочная кампания началась в середине июля. Первыми стали аграрии в Сармановском, Буинском, Алексеевском, Дрожжановском, Алькеевском и Муслюмовском районах республики.

Олег Исаков