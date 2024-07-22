День в истории 22 июля: первые автогонки, зерновая сделка, 105 лет Татарскому издательству
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 22 июля 2024 года
Сегодня отмечают Всемирный день мозга. Два года назад было подписано соглашение о создании зернового коридора для вывоза сельхозпродукции с Украины, 70 лет назад скончался выдающийся татарский писатель Гаяз Исхаки,105 лет назад началась история Татарского книжного издательства, 130 лет назад в Париже стартовали первые в мире автомобильные соревнования. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Российская премьер-лига: казанский «Рубин» сыграет против «Пари Нижний Новгород».
Кто родился: основатель династии Романовых и педагог Януш Корчак
- 1596 — русский царь в 1613—1645 годах, первый из династии Романовых Михаил Федорович (скончался 23 июля 1645 года). Его приход к власти положил конец долгому периоду смуты. Период правления Михаила Федоровича прошел под знаком возрождения и установления порядка. Были заключены договоры о «вечном мире» с Польшей и Швецией на достаточно выгодных для России условиях, реорганизованы местная власть и армия.
- 1878 — польский педагог, писатель Януш Корчак (скончался в августе 1942 года). Его настоящее имя — Хенрик Гольдшмидт. Образование он получил в Императорском варшавском университете на медицинском факультете, однако в 1910—1912 годах оставил практику в медицине и принял должность директора «Дома сирот» для еврейских детей. В начале 1942 года Корчак возглавил еще один приют для сирот — «Главный дом прибежища». Погиб в газовой камере вместе со своими воспитанниками в концлагере Треблинка. Корчаку предлагали свободу, однако он отказался оставить детей.
- 1888 — американский микробиолог Зельман Абрахам Ваксман (скончался 16 августа 1973 года). Получил Нобелевскую премию «за открытие стрептомицина — первого антибиотика, эффективного при лечении туберкулеза».
- 1895 — советский авиаконструктор Павел Сухой (скончался 15 сентября 1975 года). Он стал одним из основателей реактивной и сверхзвуковой авиации в СССР. Созданные им самолеты с маркой «Су» занимают достойное место в истории развития российского и мирового самолетостроения.
- 1951 — советский и российский эстрадный певец Олег Газманов. Он записал более двадцати сольных альбомов. Проявил себя Газманов и как режиссер и продюсер программ «Господа офицеры», «Песни победы» и др.
Кто скончался: писатели Михаил Зощенко и Гаяз Исхаки
- 1826 — итальянский астроном Джузеппе Пьяцци (родился 16 июля 1746 года). Он открыл планету Церера, которая ранее считалась частью пояса астероидов. В честь Пьяцци назван тысячный открытый астероид и обширная область альбедо на Церере, обнаруженная телескопом «Хаббл».
- 1915 — канадский инженер Сэндфорд Флеминг (родился 7 января 1827 года). Благодаря ему мир стал поделен на часовые пояса. Также Флеминг стал дизайнером первых канадских почтовых марок.
- 1932 — канадский и американский изобретатель Реджинальд Фессенден (родился 6 октября 1866 года). Он был успешен во многих областях: помогал в сооружении электростанции на Ниагарском водопаде, создал так называемый генератор Фессендена для подводных лодок, с помощью которого подводные лодки могут посылать сигналы друг другу. Кроме того, изобретатель предложил метод для обнаружения айсбергов, позволяющий избежать катастроф наподобие трагедии «Титаника».
- 1954 — татарский писатель, публицист, общественный и политический деятель Гаяз Исхаки (родился 22 февраля 1878года). Похоронен был на стамбульском кладбище Эдирнекапы. За рубежом он жил после революции, здесь написал драмы «Между двух огней» и «На волнах», романы и рассказы «По дороге домой», «Осень», «Великий праздник» и комедию «Жан Баевич». Издавал в Берлине журнал «Милли юл», жил в Турции и Польше, посещал Маньчжурию, Корею, Японию, Финляндию. В 1939-м вернулся в Турцию. В прошлом году «Реальное время» анализировало дневники писателя.
- 1958 — русский писатель Михаил Зощенко (родился 10 августа 1894 года). В 1920—1930-х годах он был очень популярным автором в СССР, ездил по стране с выступлениями, его книги многократно переиздавались. Однако за повесть «Перед восходом солнца» печать назвала его врагом советской литературы. Этот случай послужил поводом для травли Зощенко. Его исключили из союза писателей, по достижении пенсионного возраста ему было отказано в пенсии.
- 2007 — советский и российский режиссер Александр Татарский (родился 11 декабря 1950 года). Первый же его мультфильм — «Пластилиновая ворона» — моментально обрел всенародную популярность. То же самое произошло со вторым: им стал «Падал прошлогодний снег». А «Обратная сторона луны» была признана лучшим мультфильмом 1984 года на фестивале мультфильмов в Лондоне. Татарский был создателем и руководителем одной из крупнейших мультипликационных студий страны — студии «Пилот». На момент его смерти студия работала над проектом «Гора самоцветов»: мультфильмами по мотивам сказок народов России.
Праздники: День мозга
- Всемирный день мозга. Дата приурочена к основанию Всемирной федерации неврологии, которая объединяет свыше 120 профессиональных ассоциаций неврологов со всего мира. Не секрет, что головной мозг является главным органом центральной нервной системы человека. Несмотря на прогресс медицины, многие аспекты его работы продолжают оставаться загадкой.
События в истории: зерновая сделка, устав ВОЗ, шефство Татарстана над Лисичанском
- 1763 — российская императрица Екатерина II издала манифест «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах». Документ стал «грин-картой» для жителей Европы, особенно немцев, которые стали массово заселяться в основном на побережье Волги. Мигрантам отводили по 30 десятин на семью. Также им полагалось немало льгот, в том числе освобождение от налогов и рекрутских наборов. Немецких колонистов в Поволжье стало так много, что уже через 3 года пришлось временно приостановить прием новых переселенцев до обустройства уже въехавших.
- 1795 — в Москве открылся театр-дворец «Останкино». Сегодня это единственный в России театр XVIII века, сохранивший сцену, зрительный зал, гримировочные комнаты и часть механизмов машинного отделения. Он до сих пор используется для постановки старинных опер и проведения камерных концертов. Графское имение, в котором театр расположен, носит название Музей-усадьба «Останкино» и является памятником русской архитектуры XVIII века.
- 1894 — в Париже стартовали первые в мире автомобильные соревнования. Инициатором соревнований стал главный редактор парижской газеты La Petite Journal Пьер Жиффар. Автомобильный пробег должен был продемонстрировать возможности нового вида транспорта — самодвижущихся экипажей. Участникам предстояло пройти на своих машинах маршрут Париж-Руан за 12 часов.
- 1919 — Казанский губком РКП(б) подписал постановление о создании в Казани отделения Государственного издательства РСФСР. Этот день считается днем рождения Татарского книжного издательства. В декабре 1921-го его преобразовали в Татгосиздат — позже, после череды переименований и реорганизаций, было наконец создано Татарское книжное издательство. Больше 10 лет его сотрудники трудились в Пассаже на улице Кремлевской, а несколько его отделений были разбросаны по центру города. Новое здание для книгоиздательства было построено в 1935 году на улице Баумана на месте Хлебного базара, так появился Дом печати.
- 1933 — американский пилот Уайли Пост завершил первый одиночный кругосветный перелет. Вылетев из Нью-Йорка на своем маленьком самолете «Винни Мэй», названном в честь дочери, он приземлился там же через 7 дней, 18 часов и 45 минут, сделав за время полета лишь 11 остановок. При этом у него не было профессионального летного образования, к тому же он был одноглазым — второй глаз Пост потерял, работая горняком.
- 1946 — на завершившейся Международной конференции здравоохранения был одобрен и принят устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Подписи поставили представители 61 государства. Устав вступил в силу 7 апреля 1948 года.
- 2020 — раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о расширении Казани в сторону Лаишевского района Татарстане. В состав столицы Татарстана вошли участок учебного центра МВД по РТ «Динамо», а также ряд земельных участков сельхозназначения и под индивидуальную застройку.
- 2022 — Татарстан взял шефство над Лисичанском, расположенном в ЛНР. Казань регулярно отправляет туда гуманитарную помощь. В мае этого года в Лисичанске открылась отремонтированная Татарстаном больница. 19 июня 2024-го раис Татарстана Рустам Минниханов назначил Фаниля Аглиуллина исполняющим обязанности заместителя премьер-министра республики, курирующим подшефные города Лисичанск и Рубежное.
- 2022 — правительство России расширило перечень недружественных стран, утвержденный в марте 2022 года. В список вошли еще пять государств — Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.
- 2022 — в Стамбуле представители Москвы, Киева, Анкары и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. Последнее судно, которому было разрешено вывезти зерно в рамках соглашения, покинуло порт Одессы 16 июля 2023 года. 12 июля 2024-го президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что ведет переговоры с лидерами России и Украины по восстановлению зернового коридора.
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