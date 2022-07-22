Представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашения по экспорту зерна

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Представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины, подпись российской стороны поставил министр обороны Сергей Шойгу.



От Турции подпись поставил глава военного ведомства Хулуси Акар. От Киева соглашение подписано министром инфраструктуры Александром Кубраковым, от ООН — генеральным секретарем международной организации Антониу Гутерришем.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал церемонию подписания историческим событием, сообщает ТАСС.

На прошлой неделе генсек ООН заявил о появившемся «луче надежды» по зерновому вопросу после переговоров с Россией и Украиной в Турции. Тогда Гутерриш выразил надежду, что следующий этап переговоров по «зерновому вопросу» приведет к официальному соглашению.

Вечером 13 июля в Минобороны Турции сообщили, что в Стамбуле на четырехсторонней встрече достигнута договоренность о создании координационного центра по экспорту зерна.



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Маргарита Головатенко