Представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашения по экспорту зерна
Представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины, подпись российской стороны поставил министр обороны Сергей Шойгу.
От Турции подпись поставил глава военного ведомства Хулуси Акар. От Киева соглашение подписано министром инфраструктуры Александром Кубраковым, от ООН — генеральным секретарем международной организации Антониу Гутерришем.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал церемонию подписания историческим событием, сообщает ТАСС.
На прошлой неделе генсек ООН заявил о появившемся «луче надежды» по зерновому вопросу после переговоров с Россией и Украиной в Турции. Тогда Гутерриш выразил надежду, что следующий этап переговоров по «зерновому вопросу» приведет к официальному соглашению.
Вечером 13 июля в Минобороны Турции сообщили, что в Стамбуле на четырехсторонней встрече достигнута договоренность о создании координационного центра по экспорту зерна.
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