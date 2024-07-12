Турция ведет переговоры с Россией и Украиной о возобновлении зернового коридора

Фото: Роман Хасаев

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что ведет переговоры с лидерами России и Украины по восстановлению зернового коридора. Однако результатов пока нет, сообщает ТАСС.

Глава Турции отметил, что страна предлагает вновь открыть зерновой коридор. По его словам, вопрос обсуждался на встрече с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО. Турецкий лидер выразил надежду на то, что удастся восстановить работу зернового коридора.

Также Тайип Эрдоган напомнил, что во время действия зерновой инициативы Турция «сделала справедливые шаги». Он подчеркнул, что страна выполнила требования и России, и Украины.

В начале июня Владимир Путин рассказал о размышлениях относительно выхода страны из зерновой сделки. Одной из причин данного решения глава государства назвал то, что коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются противником для запуска беспилотников.