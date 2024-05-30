В Лисичанске открылась отремонтированная Татарстаном больница

Фото: Максим Платонов

В Лисичанске состоялось открытие одного из объектов здравоохранения после капитального ремонта, выполненного Татарстаном. При отступлении, ракетными ударами ВСУ были разбиты фасад здания и серьезно повреждена кровля. Об этом рассказали «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В конце 2022 года Татарстан — шеф-регион города в Донбассе — начал ремонтные работы в медучреждении.

— Сюда доставлялись генераторы, бензин. Все это привозилось издалека, то есть отсутствие необходимых удобств доставляло большие проблемы. Но самое главное, что люди, видя, что мы приступили к ремонту очень значимого социального объекта, обрели надежду в том, что мир на этой земле будет обязательно, — рассказал заместитель премьер-министра Татарстана Евгений Варакин.

По решению правительства Татарстана в работе на объекте были задействованы только строители Лисичанска. Они отремонтировали 3600 кв. м кровли, более 5 тысяч кв. м фасада и даже разработали дизайн помещений.

Шеф-регион представляли вице-премьер Евгений Варакин и министр здравоохранения Марсель Миннуллин. От Луганской Народной Республики красную ленту перерезала глава местного минздрава Наталия Пащенко. Здравоохранение Лисичанска было представлено главным врачом города Еленой Олексюк и ее трудовым коллективом.

Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин сообщил, что в ближайшее время совместно с Минздравом ЛНР будут решаться вопросы оснащения объектов здравоохранения современным оборудованием, выстраивания кадровой политики, а также создания служб экстренной и неотложной помощи.

Коллегам из Лисичанска Марсель Миннуллин вручил аппарат УЗИ и набор хирургических инструментов различного профиля.

Рената Валеева