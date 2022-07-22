Правительство расширило перечень недружественных стран — в него вошли пять государств

Правительство дополнило перечень государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба кабмина России.

В список попали Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.

Документ предполагает ограничение вплоть до полного запрета для недружественных стран возможности нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников из числа лиц, находящихся на территории России.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также для дипмиссии этих страх и их консульских учреждении установить лимит на количество физлиц, с которыми они могут заключать трудовые договоры. За Грецией закреплён лимит в 34 человека, за Данией — 20, за Словакией — 16. Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения.

Список недружественных России иностранных государств утвердили в начале марта. Туда вошли Австралия, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.



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Татьяна Леухина