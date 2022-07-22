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Татарстан возьмет шефство над Лисичанском — республиканские специалисты уже приехали в город

07:59, 22.07.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 2
Татарстан возьмет шефство над Лисичанском — республиканские специалисты уже приехали в город
Фото: wikimedia.org

Татарстан берет шефство над Лисичанском, расположенным в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом заявил врио мэра Андрей Скорый.

Специалисты из республики уже приехали обследовать город, определили фронт работ.

— Я думаю, они быстро включатся в работу. Будут помогать в восстановлении инфраструктуры. Может, предприятия будем совместно запускать, потому что подпитка городу нужна — градообразующие предприятия, — приводит ТАСС слова Скорого.

Фото: wikimedia.org

В мае руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, отвечая на вопрос «Реального времени», заявляла что республика не останется в стороне и окажет помощь освобожденным территориям Донбасса. В случае принятия республикой конкретных решений о взятии шефства над территориями Донбасса об этом сообщат отдельно.

Отметим, что Казань является городом-побратимом Донецка, столицы Донецкой Народной Республики, 20 лет. Договор о побратимстве и партнерских отношениях заключили в 2002 году.

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08:03
    Что в республике Татарстан, все школы, садики , больницы, капитально отремонтированы?? В деревнях работают колхозы совхоз, и везде проведена газ, освещение, дороги итд??
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  • Анонимно 08:07
    Надо помочь - в Лисичанске с древних времен проживают татары и русские и ещё многие десятки этносов.
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