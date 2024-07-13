День в истории 13 июля: первый ЧМ по футболу, телефонные станции России, «Вкусная Казань»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 13 июля 2024 года
Сегодня в столице Татарстана стартует гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». В мире 13 июля отмечают Международный день головоломки. 61 год назад Казанский завод органического синтеза выпустил первую партию фенола и ацетона, с тех пор это официальная дата рождения «Оргсинтеза». 94 года назад стартовал первый в истории чемпионат мира по футболу, 101 год назад в Лос-Анджелесе появилась знаменитая надпись «HOLLYWOOD», 142 года назад в России начали функционировать первые телефонные станции. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Праздник культуры кряшен «Питрау» в селе Зюри Мамадышского района Татарстана.
- V юбилейный республиканский конкурс красоты и успешности «Миссис Татарстан — 2024» для семейных женщин.
- Юбилей парка «Черное озеро». Специальным гостем станет российская журналистка и ютьюб-блогер Саша Сулим.
- Всероссийские соревнования по брейкингу серии Break Rumble в экстрим-парке «Урам».
- Первый день гастрономического фестиваля «Вкусная Казань» у Центра семьи «Казан».
- Товарищеский матч «Рубина» и «Локомотива» в Москве.
Кто родился: писатель Валентин Пикуль и министр культуры РТ Ирада Аюпова
- 1665 — русский государственный деятель, сподвижник Петра I Дмитрий Голицын (скончался 25 апреля 1737 года). После смерти императора Петра II он стал одним из лидеров Верховного тайного совета и вдохновителем первой попытки установления в России конституционной монархии.
- 1813 — главный архитектор Петергофа Николай Бенуа (скончался 23 декабря 1898 года).
- 1892 — татарский общественный деятель Мирсаид Султан-Галиев (скончался 28 января 1940 года). Он был активным участником Октябрьского вооруженного восстания 1917 года в Казани, членом коллегии Наркомата по делам национальностей РСФСР, председателем Центральной мусульманской военной коллегии, членом Реввоенсовета 2-й армии и Татревкома. Он же являлся председателем Коллегии представительства ТАССР при ВЦИК. Был репрессирован и убит в 1940 году.
- 1894 — советский писатель Исаак Бабель (скончался 27 января 1940 года). Он входил в Первую конную армию Семена Буденного и вел дневник, ставший основой цикла рассказов «Конармия». Буденный был в гневе, прочитав их, и требовал защитить от безответственной клеветы тех, «кого дегенерат от литературы Бабель оплевывает художественной слюной классовой ненависти». Горький, защищая Бабеля, писал, что тот показал бойцов Первой конной ярче, чем Гоголь казаков. 16 мая 1939 года Бабель был арестован, а 27 января 1940 года (по другим данным, 17 марта 1941 года) расстрелян в Москве.
- 1923 — советский и российский актер Михаил Пуговкин (скончался 25 июля 2008 года). После фильма «Солдат Иван Бровкин» к нему пришла настоящая слава. Не менее успешными были также кинокартины «Девчата», «Операция Ы», «Свадьба в Малиновке», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию» и другие.
- 1928 — советский писатель Валентин Пикуль (скончался 16 июля 1990 года). В 1953 году его первые рассказы были изданы в альманахе «Молодой Ленинград». Вскоре выходит в свет его первый роман «Океанский патруль». Он привлек к себе внимание общественности, и автор был принят в Союз писателей. Романы Пикуля нередко подвергались критике за вольное обращение с историческим материалом. Однако это не мешало им пользоваться большой популярностью у читателей.
- 1944 — венгерский изобретатель, скульптор и профессор архитектуры Эрне Рубик. Всемирно известен благодаря своим объемным головоломкам и игрушкам, к числу которых принадлежит кубик Рубика.
- 1971 — министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. В Минкульте она с 2008 года, на руководящей должности — с мая 2018-го. У Аюповой два образования: инженер-математик и юрист, а первая запись в трудовой — «инженер-программист» на «Нижнекамскшине».
Кто скончался: революционер Жан-Поль Марат и художница Фрида Кало
- 1793 — французский революционер Жан-Поль Марат (родился 24 мая 1743 года). Это теоретик революции, ученый и врач, один из предводителей Великой Французской революции. Он был одним из наиболее ярых сторонников якобинского террора и переустройства мира.
- 1798 — российская императрица в 1825—1855 годах, супруга Николая I Александра Романова (скончалась 1 ноября 1860 года). С большой симпатией к ней относились Пушкин и Жуковский, преподававший будущей императрице, а тогда немецкой принцессе русский язык.
- 1951 — австрийский и американский композитор Арнольд Шенберг (родился 13 сентября 1874 года). Это крупнейший представитель музыкального экспрессионизма, основоположник новой венской школы.
- 1954 — мексиканская художница Фрида Кало (родилась 6 июля 1907 года). Ее художественный стиль характеризуют как наивное искусство или фолк-арт. Кало наиболее известна автопортретами. К слову, у Фриды был роман с революционным деятелем Львом Троцким.
Праздники: День головоломки
- Международный день головоломки. Головоломок в мире существует великое множество: устные, с предметами, механические, печатные... Ученые неоднократно подтверждали, что при их решении человек задействует оба полушария головного мозга, тренируя память, воображение, внимательность.
События в истории: арест Радищева, первая выставка кошек, день рождения «Оргсинтеза»
- 1790 — за напечатание книги «Путешествие из Петербурга в Москву» был арестован и заключен в Петропавловскую крепость Александр Радищев. Ему вынесли смертный приговор, в ожидании исполнения которого Радищев составил завещание и начал работу над сочинением «Филарет Милостивый», где в иносказательной манере изложил и свою историю духовного становления. Однако приводить приговор в исполнение не стали. В честь заключения мира со Швецией Екатерина подписала указ, которым заменила смертную казнь на десятилетнюю ссылку в Сибирь, в Илимский острог.
- 1837 — королева Виктория стала первым английским монархом, поселившимся в Букингемском дворце. Изначально дворец был построен в 1703 году для герцога Букингемского и был известен как дом Букингема. В 1762 году его приобрел король Георг III для своей частной резиденции. Сейчас дворец занимает 20 гектаров площади, 17 из них — сад. Во дворце насчитывается 600 комнат.
- 1871 — в лондонском Хрустальном дворце прошла первая в мире выставка кошек. Для нее были впервые определены стандарты пород. Всего на шоу демонстрировались 170 кошек 25 пород и даже один инвалид — дикий шотландский кот, в «боях» утративший лапу. А в 1887 году в Англии был организован первый клуб любителей кошек, который существует и поныне. Позднее была создана Всемирная федерация кошек.
- 1882 — начали работу первые в России телефонные станции. Они располагались в Петербурге, Москве, Одессе и Риге. Через несколько лет появились телефонные сети в Нижнем Новгороде, Либаве, Ревеле, Ростове-на-Дону и Баку.
- 1910 — Казанский Богородицкий монастырь посетила великая княгиня Елизавета Федоровна. Она прибыла в Казанско-Богородицкий женский монастырь к началу Божественной литургии. Во дворе обители ее встречали настоятельница монастыря игуменья Варвара, казначея монахиня Людмила и благочинная монахиня Евгения. В летнем Богородичном соборном храме великую княгиню приветствовал настоятель собора протоиерей Александр Зеленецкий. Великая княгиня посетила настоятельницу игуменью Варвару в ее покоях. Здесь она рассматривала живописные, золотошвейные и рукодельные работы сестер-мастериц. Также она изъявила желание побывать на месте самого явления святой чудотворной иконы Божией Матери, которое находилось под алтарем главного монастырского храма. Великая княгиня спустилась в нижний (подвальный) этаж собора, долго молилась там и выразила сожаление, что такое святое место находится в запущенном состоянии. Игуменья монастыря Варвара предложила Елизавете Федоровне устроить на месте явления чудотворной Казанской иконы Божией Матери часовню в память приближающегося трехсотлетия царствования дома Романовых. При этом было предложено Ее Высочеству принять под свое покровительство ход строительства часовни, на что великая княгиня изъявила полное свое согласие.
- 1923 — в Лос-Анджелесе на склоне горы появилась знаменитая надпись «HOLLYWOOD». Первоначально она не имела никакого отношения к кино и была рекламой нового жилого района. В 1973 году надпись провозгласили национальным историческим памятником.
- 1930 — начался первый в истории чемпионат мира по футболу. В качестве места проведения выбрали Уругвай — латиноамериканская страна получила право проведения первого ЧМ по футболу после побед сборной на VIII Олимпийских играх 1924 года в Париже и IX Олимпийских играх 1928 года в Амстердаме. Специально к этому событию в Монтевидео построили новый стадион, в честь юбилея независимости названный «Сентенарио» — «Столетие». В турнире приняли участие 13 команд из Франции, Югославии, Румынии, Бельгии, Перу, США, Аргентины, Бразилии, Боливии, Чили, Мексики, Парагвая и самого Уругвая.
- 1963 — Казанский завод органического синтеза выпустил первую партию фенола и ацетона. Это официальная дата рождения «Оргсинтеза». В том же году открылась центральная заводская лаборатория и был основан один из крупных микрорайонов Казани — «Жилплощадка».
- 1973 — вышел первый альбом британской рок-группы Queen, который она записывала два года: одновременно с записью музыканты учились в вузах, бюджет на студию был скромен, а до стадионов было пока далеко. Кроме того, на поиск лейбла, готового издать релиз мало кому известной группы, участники во главе с Фредди Меркьюри потратили 8 месяцев, заключив в итоге контракт с EMI и Elektra Records.
- 1990 — появился Государственный банк РСФСР, будущий Центральный банк Российской Федерации, он же Банк России. Он был учрежден на базе Российского республиканского банка Госбанка СССР. В конце года он стал юридическим лицом, а в ноябре 1991-го стал единственным органом государственного денежно-кредитного и валютного регулирования экономики. На основе филиалов появилась широкая сеть коммерческих банков, а в 1992 году началась купля-продажа иностранной валюты.
- 2020 — в Татарстане завершили прием документов для выдвижения на должность президента республики. На выборы политические партии выдвинули пять кандидатов. Региональное отделение партии «Справедливая Россия» выдвинуло председателя совета реготделения партии в РТ Альмира Михеева. Региональное отделение партии «Коммунисты России» в качестве кандидата на выборы главы региона представило первого секретаря рескома Альфреда Валиева. Региональная конференция ЛДПР выдвинула кандидатом в президенты Татарстана координатора татарстанского отделения партии Владимира Сурчилова. «Партия Роста» в Татарстане выдвинула председателя регионального отделения Олега Коробченко. Кандидаты выдвигались только политическими партиями. Выборы выиграл Рустам Минниханов.
- 2020 — президент Всероссийской федерации по легкой атлетике (ВФЛА) Евгений Юрченко объявил о своей отставке. Ранее от организации отказались все спонсоры, а из-за скандала с невыплатой штрафа World Athletics у функционера испортились отношения с лидерами сборной России. Юрченко был назначен на пост главы федерации в конце февраля 2020 года, когда из-за допингового скандала от должности был отстранен Дмитрий Шляхтин.
- 2022 — глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что КНДР признала ДНР. «Уверен, что нас ждет активное и плодотворное сотрудничество», — заявил он.
- 2023 — Татарстан первым в России ввел штрафы в размере до 500 тысяч рублей за использование беспилотников. Законопроект принят Госсоветом республики в первом и третьем чтениях. В КоАП региона появится статья «Несоблюдение требований нормативных правовых актов Республики Татарстан, предусматривающих реализацию мер в рамках режима (уровня базовой готовности)».
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