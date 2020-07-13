Юрченко ушел в отставку с поста президента ВФЛА

Президент Всероссийской федерации по легкой атлетике (ВФЛА) Евгений Юрченко объявил о своей отставке. Ранее от организации отказались все спонсоры, а из-за скандала с невыплатой штрафа World Athletics у функционера испортились отношения с лидерами сборной России.

«Уважаемые коллеги, сегодня я объявляю о своей отставке с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики, тем самым запуская процесс перевыборов руководства ВФЛА.

Я хотел бы поблагодарить всех неравнодушных к судьбе российской легкой атлетики специалистов, с которыми мне довелось работать в этот недолгий, но очень сложный период. Особо хотел бы отметить работу членов президиума и комиссии спортсменов федерации, которым пришлось столкнуться с очень серьезными трудностями затянувшегося кризиса.

Надеюсь, что вновь избранный глава Всероссийской федерации легкой атлетики сможет продвинуться дальше в разрешении практически пятилетних трудностей во взаимоотношениях с World Athletics, а также обеспечит привлечение достаточного финансирования для развития федерации», — говорится в заявлении Юрченко, которое опубликовано на официальном сайте ВФЛА.

Юрченко был назначен на пост главы федерации в конце февраля прошлого года, когда из-за допингового скандала от должности был отстранен Дмитрий Шляхтин.

Ранее ВФЛА должна была оплатить до 1 июля штраф Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), но в итоге не смогла собрать необходимую сумму.

Штраф размером 5 млн долларов был наложен на ВФЛА из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил. Для восстановления прав российская организация должна была оплатить до 1 июля штраф в размере 10 миллионов долларов. ВФЛА не нашла необходимых средств для оплаты к установленному сроку.

Таким образом, теперь российские легкоатлеты могут лишиться любых международных стартов, даже под нейтральным флагом.

Из-за невыплаты штрафа сразу несколько лидеров сборной России по легкой атлетике сообщили о возможной смене спортивного гражданства.