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Аномальная жара в Татарстане: в одном из районов республики воздух раскалился до +46 градусов

17:16, 03.07.2024

В Мамадышском районе Татарстана зафиксировали аномальную жару — воздух раскалился до +46 градусов.

Об этом ТНВ сообщила жительница села Нижние Яки. По ее словам, столбик термометра достиг такой отметки ближе к 16 часам дня.

Напомним, что ранее Гидрометцентр спрогнозировал сильную жару на территории республики. Лишь к концу недели возможны грозы и понижение температуры.

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