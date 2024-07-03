Аномальная жара в Татарстане: в одном из районов республики воздух раскалился до +46 градусов

В Мамадышском районе Татарстана зафиксировали аномальную жару — воздух раскалился до +46 градусов.

Об этом ТНВ сообщила жительница села Нижние Яки. По ее словам, столбик термометра достиг такой отметки ближе к 16 часам дня.

Напомним, что ранее Гидрометцентр спрогнозировал сильную жару на территории республики. Лишь к концу недели возможны грозы и понижение температуры.