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В Казани из-за аномальной жары приостановлено движение трамваев по улице Девятаева

09:35, 05.07.2024
В Казани из-за аномальной жары приостановлено движение трамваев по улице Девятаева
Фото: Динар Фатыхов

В Казани из-за установившейся аномально жаркой погоды в районе улицы Девятаева произошло повреждение рельсового полотна. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

В связи с повреждением временно полностью приостановлено движение трамваев 2-го маршрута, а вагоны 1-го маршрута будут следовать до остановки «Ул. Саид-Галеева».

На месте работают аварийные службы предприятия. Об открытии движения будет объявлено дополнительно.

Напомним, вчера в Мамадышском районе Татарстана зафиксировали аномальную жару — воздух раскалился до +46 градусов.

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