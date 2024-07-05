В Казани из-за аномальной жары приостановлено движение трамваев по улице Девятаева
В Казани из-за установившейся аномально жаркой погоды в районе улицы Девятаева произошло повреждение рельсового полотна. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».
В связи с повреждением временно полностью приостановлено движение трамваев 2-го маршрута, а вагоны 1-го маршрута будут следовать до остановки «Ул. Саид-Галеева».
На месте работают аварийные службы предприятия. Об открытии движения будет объявлено дополнительно.
Напомним, вчера в Мамадышском районе Татарстана зафиксировали аномальную жару — воздух раскалился до +46 градусов.
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