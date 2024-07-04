В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за 37-градусной жары

Фото: Максим Платонов

Гидрометцентр Татарстана предупреждает, что в ближайшие три дня — 4, 5 и 6 июля — местами по Татарстану ожидается сильная жара. В светлое время суток температура воздуха может достигать +37°C.

В связи с этим жителям республики рекомендуется быть осторожными и без особой необходимости не выходить на улицу в период максимальной солнечной активности — с 11 до 17 часов дня.

Напомним, в России зафиксировали 38 новых температурных рекордов.