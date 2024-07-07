День в истории 7 июля: Тильзитский мир, подписание «пакета Яровой», чувашский праздник Уяв
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 7 июля 2024 года
Сегодня в Татарстане пройдет республиканский праздник чувашской культуры Уяв. 7 июля в нашей стране отмечают День работников российского флота. Восемь лет назад президент России Владимир Путин подписал «пакет Яровой» — это неофициальное название двух законов, направленных на борьбу с терроризмом, 41 год назад в Москву прилетела с родителями американская школьница Саманта Смит, 217 лет назад Россия и Франция заключили Тильзитский мир. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- В селе Сиктерме Алькеевского района Татарстана пройдет республиканский праздник чувашской культуры Уяв.
- В Казани состоится закрытие финальных соревнований по проектам «Вызов Первых» и «Пилоты будущего».
- Минтрудсоцзащиты РТ проведет мероприятия в рамках реализации проекта «Большие семейные выходные».
Кто родился: композитор Энвер Бакиров и актриса Юнона Карева
- 1752 — французский изобретатель Жозеф Мари Жаккар (скончался 7 августа 1834 года). Он создал самодействующий ткацкий станок и машину для вязания сетей. Жаккар впервые применил перфокарты, которые использовались для образования необходимого рисунка на ткани. Кроме того, его станок был оснащен счетным механизмом. Изобретение Жаккара до сих пор применяется в ткацком производстве.
- 1860 — австрийский композитор и дирижер Густав Малер (скончался 18 мая 1911 года). Его деятельность составила эпоху в истории музыкального театра. Малер был выдающимся интерпретатором опер Вагнера, Моцарта, Бетховена, первым поставил в Вене оперы Чайковского. А как композитор он известен рядом монументальных музыкальных произведений.
- 1920 — татарский композитор Энвер Бакиров (скончался 10 августа 2001 года). В его творческом наследии более 300 произведений, среди которых балет «Алтын тарак» («Золотой гребень»), который в 1971-м стал называться «Су анасы» («Водяная»). За это произведение Бакиров удостоился Госпремии ТАССР им. Габдуллы Тукая. Также он автор оперы «Тукай» и торжественной увертюры для симфонического оркестра «КамАЗ». Бакиров одним из первых обратился к разработке вопросов методики преподавания музыки в татарских школах, фактически он является первым автором учебно-методических пособий по музыке на татарском языке.
- 1922 — военный летчик-испытатель Владимир Серегин (погиб 27 марта 1968 года). Во время Великой Отечественной войны выполнял боевые задания при освобождении Австрии, Болгарии, Венгрии, Румынии, Югославии, совершил 140 вылетов боевого значения, 50 разведывательных, провел 19 воздушных боев. Погиб в авиакатастрофе вместе с Юрием Гагариным.
- 1924 — советский и российский нейрофизиолог Наталья Бехтерева (скончалась 22 июня 2008 года). Она была внучкой великого ученого Владимира Бехтерева, уроженца Елабуги. Ее отец Петр, инженер военной техники, родился в Казани, в 1937-м репрессирован. Бехтерева была первой в СССР, кто применил способ вживления электродов в мозг человека в диагностических и лечебных целях. Под ее руководством была создана новая ветвь неврологии и нейрохирургии — стереотаксическая неврология.
- 1933 — советская актриса Юнона Карева (умерла 27 мая 2013 года). После Щепкинского училища с 1955 по 1992 год служила актрисой казанского театра имени Качалова, а с 1971 года преподавала в местном театральном училище. Была трижды замужем, второй муж — кинорежиссер Станислав Говорухин, третий — директор Татарской филармонии Марат Тазетдинов. Кареву можно увидеть в таких фильмах, как «Место встречи изменить нельзя», «Время танцора» и «Страна глухих». Ушла из жизни в Казани.
Кто скончался: писатель Артур Конан Дойл и поэтесса Вероника Тушнова
- 1854 — немецкий физик Георг Ом (родился 16 марта 1787 года). Автор основного закона электрической цепи, названного его именем. Первыми закон Ома признали русские физики Ленц и Якоби, а в 1842 году Лондонское Королевское общество наградило ученого золотой медалью и избрало своим членом. Только после этого Ом получил признание и на родине. В 1881 году на международном конгрессе электриков в Париже учеными единогласно было принято решение назвать его именем теперь общепринятую единицу электрического сопротивления («один Ом»).
- 1890 — швейцарский бизнесмен, основатель компании Nestle Генри Нестле (родился 10 августа 1814 года). В 1867 году он изобрел первую в мире смесь для кормления грудных детей, которая даже спасла жизнь ребенку одной из сотрудниц компании. Вскоре Нестле стал первым и лучшим производителем таких продуктов, как сгущенное молоко, какао и молочный шоколад, любимый детьми по всему миру.
- 1930 — шотландский и английский писатель Артур Конан Дойл (родился 22 мая 1859 года). Он известен как автор детективов о сыщике Шерлоке Холмсе. Помимо этого знаменитого цикла, Конан Дойл оставил огромное литературное наследие: фантастические, юмористические и приключенческие произведения. Интересный факт: по профессии писатель был офтальмологом. Дойл много путешествовал, плавал судовым врачом в Арктику на китобойном судне, в Южную и Западную Африку, служил полевым хирургом во время англо-бурской войны.
- 1965 — советская поэтесса Вероника Тушнова (родилась 27 марта 1911 года). Ее детство прошло в Казани — девочка жила на улицах Большой Красной и Миславского, училась в школе №14 имени Радищева, после поступила на медицинский факультет КГУ. Когда отец начал работать во Всесоюзном институте экспериментальной медицины, семья переехала в Ленинград. Сборник «Первая книга» она выпустила в 1945 году, вела творческий семинар в Литературном институте, писала рецензии для издательства «Художественная литература», переводила. Самое известное стихотворение Тушновой, превратившееся в песню, — «Не отрекаются любя».
- 1967 — английская актриса Вивьен Ли (родилась 5 ноября 1913 года). Всемирную известность ей принесла роль Скарлетт О’Хары в фильме «Унесенные ветром». Актриса играла самые разнообразные роли, от южных красавиц до египетских цариц. В ее фильмографии значатся такие ленты, как «Леди Гамильтон», «Цезарь и Клеопатра», «Мост Ватерлоо», «Анна Каренина» и другие.
- 1991 — председатель Верховного Совета ТАССР Рашид Нигматуллин (родился 5 января 1923 года). Он был заслуженным деятелем науки и техники РСФСР, доктором физико-математических наук, профессором и ректором КАИ. Своими исследованиями ученый внес весомый вклад в создание молекулярной электроники и основал известную в стране и за ее пределами научную школу. В годы ректорства Нигматуллина в КАИ открыли факультет автостроения и факультет технической кибернетики и информатики, построили спортивный корпус, два студенческих общежития и здание автофакультета. В Казани в его честь названа одна из улиц, а на здании корпуса №5 КАИ установлена мемориальная доска в его честь.
- 2006 — английский музыкант, основатель группы Pink Floyd Сид Барретт (родился 6 января 1946 года). В 1964 году Сид встретил музыкантов, которые впоследствии стали легендарной группой, а тогда выступали с кавер-версиями американских песен. Первым, что подарил им Барретт, было имя. Он просто соединил имена Pink Anderson и Floyd Council, которые увидел на какой-то блюзовой пластинке. Перу Барретта принадлежали первые хиты группы. В марте 1968 года он покинул коллектив, а позже бросил музыку и углубился в создание картин.
- 2014 — президент Грузии в 1995—2003 годах Эдуард Шеварднадзе (родился 25 января 1928 года). В декабре 1991 года он одним из первых среди советских руководителей признал Беловежские соглашения и распад СССР. После произошедшего уже в независимой Грузии государственного переворота, в январе 1992 года Шеварднадзе был приглашен возглавить страну. Главой государства он стал сначала в качестве первого председателя Государственного совета Республики Грузия. В 1995 году пост президента Грузии был восстановлен, и Шеварднадзе вступил в эту должность.
Праздники: День работников российского флота
- День работников морского и речного флота России. Датой создания российского флота считается 30 октября 1696 года. Всего за 30 лет, с 1696 по 1725 год, был создан регулярный флот. С тех пор не только увеличивалось количество и качество российских судов, но и география освоенных ими морских и речных маршрутов.
- День образования авиалесоохраны России. В 1931 году для авиапатрулирования лесных массивов с одного из аэродромов Нижегородской области взлетел самолет По-2. Этот вылет принято считать первым специально организованным. К середине 1930-х появилась профессия лесного летчика-наблюдателя. Развивалась и собственная инфраструктура авиалесоохраны.
- День борьбы с психосоматическими заболеваниями. Праздник появился лишь в прошлом году и призван информировать людей о сути, симптомах и методах лечения болезней, спровоцированных защитными механизмами психики.
События в истории: кампания за ядерное разоружение, Саманта Смит в Москве, поэт Евтушенко в Казани
- 1770 — во время Русско-турецкой войны 1768—1774 годов произошло Чесменское сражение. Оно стало одним из крупнейших эпохи парусного флота. Победа осталась за русскими войсками и оказала большое влияние на дальнейший ход войны. В 2012 году, согласно Федеральному закону «О днях воинской славы и памятных датах России», была установлена памятная дата: День воинской славы — День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении в 1770 году.
- 1807 — начались русско-французские переговоры, завершившиеся подписанием Тильзитского мира. Россия обязалась присоединиться к континентальной блокаде своего бывшего союзника Англии. Заключение союза с Наполеоном было негативно воспринято российским общественным мнением не только ввиду того, что русские помещики стали терпеть убытки от прекращения торговли с Англией, но и по причине унизительности его условий для престижа империи. Александр I, сознавая это, налаживал экономические отношения с Англией через посредничество третьих стран. Такая двойственная политика российского императора раздражала Наполеона и, по мнению историков, в значительной степени способствовала принятию им решения о начале войны с Россией в 1812 году.
- 1881 — в Риме была впервые напечатана сказка Карло Коллоди «Пиноккио». Она была переведена на 87 языков мира. В России впервые опубликована в 1906 году. А в 1936-м писатель Алексей Толстой предложил свою версию повести, назвав ее «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
- 1891 — курьерская служба American Express запатентовала дорожный чек. Он послужил прообразом современных кредитных карт. Дорожные чеки American Express выпускались достоинством в $100, $50, $20 и $10. Чтобы обезопасить себя от подделок, клиент при покупке чека расписывается в верхнем его углу, а при обналичивании воспроизводит свою подпись.
- 1957 — открылась первая Пагуошская конференция, положившая начало международной кампании за ядерное разоружение. В ней приняли участие 22 известных ученых из 10 стран мира, в том числе из СССР и США. Эта встреча дала толчок к образованию Пагуошского движения ученых Запада и Востока и международной кампании за ядерное разоружение. В 1995 году ему присудили Нобелевскую премию мира.
- 1947 — в Москве в Большом театре начало работу Учредительное собрание Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний. Председателем правления стал физик, глава Академии наук Сергей Вавилов. В 1963 году общество было переименовано во Всесоюзное общество «Знание». В 2015-м была создана просветительская организация «Российское общество «Знание».
- 1983 — в Москву прилетела с родителями американская школьница Саманта Смит. В ноябре 1982 года десятилетняя девочка написала письмо генсеку ЦК КПСС Юрию Андропову. В апреле ей пришел ответ на двух языках. Смит посетила лагерь «Артек», Ленинград, встретилась с Валентиной Терешковой. Она погибла с отцом в авиакатастрофе 25 августа 1985 года, возвращаясь из Великобритании со съемок сериала «Улица Лайм», в котором снималась.
- 2014 — в Казани прошел творческий вечер поэта Евгения Евтушенко. Он выступил на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета им. Мусы Джалиля с программой «Жизнь как приключение», где прочел свои стихи и поэмы. «С Казанью так связана моя жизнь, моя поэзия, что я чувствую здесь себя как дома», — такие слова произнес Евтушенко в свой последний визит в татарстанскую столицу. Казань и ее главный вуз Евтушенко в своем творчестве воспел еще в 1970-м. «Спасибо, стены города Казани, за то, что вы мне столько рассказали», — писал он в поэме «Казанский университет».
- 2016 — президент России Владимир Путин подписал «пакет Яровой» — ряд антитеррористических законопроектов: ужесточилась ответственность по статьям о терроризме и экстремизме, за помощь нелегальным мигрантам. Предусматривались новые статьи, например за склонение к массовым беспорядкам. Закон обязал провайдеров выдавать ФСБ ключи для расшифровки информации, а также хранить списки всех переданных пользователем сообщений в течение года.
- 2017 — муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и председатель регионального отделения Русского географического общества Дмитрий Шиллер подписали соглашение о сотрудничестве по изучению историко-культурного наследия республики, его популяризации и о пополнении сведениями библиотечных и архивных фондов. Самигуллин тогда заявил, что это может послужить сохранению богатого духовного достояния татарского народа.
- 2018 — сборная России по футболу в серии послематчевых пенальти уступила Хорватии в матче четвертьфинала ЧМ-2018. Основное и дополнительное время игры завершилось со счетом 2:2. В составе российской сборной отличились Денис Черышев (31-я минута) и Марио Фернандес (115-я минута). У хорватов голы на свой счет записали Андрей Крамарич (39-я минута) и Домагой Вида (101-я минута). В серии после матчевых пенальти победу со счетом 4:3 одержала команда Хорватии. Решающий одиннадцатиметровый удар реализовал Иван Ракитич.
- 2019 — Россия впервые в истории выиграла чемпионат мира по пляжному волейболу. В Гамбурге Олег Стояновский и Вячеслав Красильников обыграли в финале немцев Юлиуса Толе и Клеменса Виклера. Игра завершилась со счетом 3:0 (19:21, 21:17, 15:11). До этого россияне в 2007 году завоевали серебряные медали, а в 2017 году — бронзовые.
- 2019 — экипаж «КАМАЗ-мастера» под управлением Антона Шибалова финишировал вторым в рамках первого этапа «Шелкового пути» с результатом 35 минут 28 секунд. На первом месте оказался белорусский экипаж Сергея Вязовича, который преодолел дистанцию за 34 минуты 32 секунды.
- 2020 — правительственная комиссия по транспорту одобрила предложения по трассировке трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Положительное заключение получила и организационная схема управления этого проекта, который включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, а также является частью создаваемого транспортного коридора Европа — Западный Китай. В 2021-м власти решили продлить скоростную автодорогу Москва — Казань до Екатеринбурга.
- 2023 — в Казани возродили дважды расформированный футбольный клуб «Рубин-2».
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