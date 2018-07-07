Россия по пенальти уступила Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2018

Сборная России в серии послематчевых пенальти уступила Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ-2018.

Матч проходил в Сочи на стадионе «Фишт». Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 2:2. В составе сборной России отличились Денис Черышев (31-я минута) и Марио Фернандес (115-я минута). У Хорватов голы на свой счет записали Андрей Крамарич (39-я минута) и Домагой Вида (101-я минута).

В серии после матчевых пенальти победу со счетом 4:3 одержала команда Хорватии. Решающий одиннадцатиметровый удар реализовал Иван Ракитич.



Россияне покидают домашний чемпионат мира по футболу, а сборная Хорватии в полуфинале сыграет с командой Англии, которая ранее со счетом 2:0 выиграла у сборной Швеции. Матч состоится 11 июля в Москве на стадионе «Лужники».