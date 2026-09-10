В Казани временно не работают светофоры на нескольких улицах

Светофоры на перекрестке ул. Волкова и ул. Лесгафта не будут функционировать до 17:00

Фото: Мария Зверева

Сегодня в Казани временно не работают светофоры на перекрестке ул. Волкова и ул. Лесгафта. Они не будут функционировать до 17:00, сообщили в Комитете по транспорту.

Это связано с плановым отключением электроэнергии.

— Также не работает светофор на ул. Сибирский тракт, около ЖК «Карьер». Специалисты АСУДД устраняют причину неполадки, — добавили в комитете.

При проезде перекрестков с неработающими светофорами горожан призвали руководствоваться знаками дорожного движения.

Напомним, в Казани обновили 12 светофоров, установив 12 транспортных контроллеров для адаптивного управления, 61 детектор и 12 камер. В целом по Татарстану модернизация затронула 18 светофорных объектов. Общий объем финансирования составил 125,7 млн рублей.

Галия Гарифуллина