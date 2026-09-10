«Северсталь Сеть» представила новую модель комплексного партнерства с малым и средним бизнесом

«Северсталь Сеть» подвела итоги 7 месяцев 2026 года и представила новое позиционирование — «Ваша Северсталь»

Фото: предоставлено пресс-службой АО «СеверстальМенеджмент»

На «Открытом диалоге» с участием топ-менеджмента компании и консалтинговой группы «Текарт» эксперты обсудили ситуацию на рынке металлопотребления. По данным аналитиков, в первом полугодии российский рынок снизился на 7,5%, а индекс деловой активности МСБ достиг минимума с 2023 года. О сокращении выручки сообщил каждый второй предприниматель, а 37% ожидают дальнейшего ухудшения ситуации.

«Малый и средний бизнес сталкивается с падением спроса, снижением маржи и нехваткой оборотного капитала. Роль дистрибутора меняется — клиентам требуется поставщик, готовый взять на себя хранение запасов, финансирование, комплектацию, обработку и логистику», — отметил гендиректор «Текарта» Илья Никулин.

На рынке эту модель реализует «Северсталь Сеть», созданная в результате объединения «Северсталь Дистрибуции» и «А ГРУПП» для работы со средним и малым бизнесом. Компания завершила организационную трансформацию. По итогам семи месяцев «Северсталь Сеть» сохранила объем продаж на уровне прошлого года — 1,6 млн тонн. Продажи новых видов продукции увеличились на 19%, продукции с дополнительной переработкой — на 5,5%. Клиентская база выросла более чем на 2,5 тыс. компаний.

«Результаты подтверждают востребованность комплексного подхода среди малого и среднего бизнеса. «Северсталь Сеть» объединяет возможности производителя и переработчика, обеспечивая контроль качества на всех этапах поставки», — отметил коммерческий директор «Северсталь Сети» Владислав Палицин.

Завершение интеграции стало основой для обновления позиционирования. Новая модель «Ваша Северсталь» делает возможности производителя доступными бизнесу любого масштаба вне зависимости от объема заказа.

«Мы берем на себя задачи, которые клиенту невыгодно решать самому: избавляем от необходимости хранить лишний металл — за счет широкой региональной складской сети, сортамента с учетом локального спроса и возможности закупать мелкими партиями, от инвестиций в оборудование — благодаря сервисным металлоцентрам, и от рутинных операций — благодаря удобному интернет-магазину. Сегодня решение о сотрудничестве все чаще зависит от экономического эффекта партнерства на каждом этапе», — отмечает директор по маркетингу «Северсталь Сети» Анатолий Плотников.

Для повышения маржинальности и снижения себестоимости клиентам МСБ также доступна экспертиза Центра «Северсталь Инжиниринг», включая помощь в подборе материалов и технологий.

«Рынок меняется, и вместе с ним меняются требования клиентов. Малый и средний бизнес все чаще ищет не просто поставщика металла, а партнера, готового взять на себя решение его комплексных задач. Наша ключевая задача — чтобы бизнес наших клиентов рос быстрее рынка, а экспертиза, продукты и сервисы «Северсталь Сети» стали для них реальным конкурентным преимуществом на годы вперед», — подчеркнул директор по работе с предприятиями малого и среднего бизнеса «Северстали» Виктор Романовский.

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