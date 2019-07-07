Россия впервые в истории выиграла чемпионат мира по пляжному волейболу

Россияне Олег Стояновский и Вячеслав Красильников обыграли в финале чемпионата по пляжному волейболу немцев Юлиуса Толе и Клеменса Виклера. Турнир проходит в Гамбурге.

Игра завершилась со счетом 3:0 (19:21, 21:17, 15:11), сообщает официальный сайт Международной федерации волейбола.

Таким образом, Россия впервые в истории выиграла чемпионат мира по пляжному волейболу. До этого россияне в 2007 году завоевали серебряные медали, а в 2017 году — бронзовые.

Ранее сообщалось, что Казань примет первый в истории чемпионат EEVZA по пляжному волейболу.