Россия впервые в истории выиграла чемпионат мира по пляжному волейболу
Россияне Олег Стояновский и Вячеслав Красильников обыграли в финале чемпионата по пляжному волейболу немцев Юлиуса Толе и Клеменса Виклера. Турнир проходит в Гамбурге.
Игра завершилась со счетом 3:0 (19:21, 21:17, 15:11), сообщает официальный сайт Международной федерации волейбола.
Таким образом, Россия впервые в истории выиграла чемпионат мира по пляжному волейболу. До этого россияне в 2007 году завоевали серебряные медали, а в 2017 году — бронзовые.
Ранее сообщалось, что Казань примет первый в истории чемпионат EEVZA по пляжному волейболу.СпортВолейбол
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