Рустам Минниханов открыл футбольный манеж в Тюлячинском районе Татарстана

По видеосвязи аналогичные объекты открыли также в Алексеевском, Дрожжановском и Лениногорском районах

Фото: Динар Фатыхов

Во время рабочей поездки в Тюлячинский район Татарстана раис республики Рустам Минниханов принял участие в торжественном открытии крытого футбольного манежа «Алга». Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.

По видеосвязи аналогичные объекты открыли также в Алексеевском, Дрожжановском и Лениногорском районах.

Манеж в Тюлячинским районе включает в себя футбольное поле размером 20х40 м. В здании предусмотрены две раздевалки с душевыми для спортсменов, тренерская, зона ожидания, медицинский кабинет, помещения охранно-пожарного поста, для хранения спортинвентаря, а также спецтехники.

Открывая объекты, раис подчеркнул, что Татарстан занимает лидирующие позиции в стране по развитию физической культуры и спорта.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— На сегодняшний день в республике насчитывается более 12 тыс. спортивных объектов. С 2020 года мы построили 25 футбольных манежей. Это серьезный вклад в развитие футбола в нашей республике. В Татарстане им занимаются порядка 68 тыс. человек, — сообщил он.

Напомним, в конце августа в Казани на базе казанского «Рубина» открыли долгожданный Центр развития футбола. Он имеет переменную этажность — от двух до четырех этажей, его общая площадь составляет почти 10 тыс. кв. м.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На первом этаже разместились тренажерный зал с оборудованием для силовых и функциональных тренировок, зал для теоретических занятий, где проводят разборы игр и тактические занятия, раздевалки для команд с душевыми и сушилками для формы, восстановительная зона с массажными кабинетами и оборудованием для реабилитации, а также кухня-столовая с полноценным питанием для спортсменов.



Галия Гарифуллина