Правкомиссия одобрила трассировку дороги М-12 Москва — Казань

Правительственная комиссия по транспорту одобрила предложения по трассировке трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань, а также организационную схему управления проекта, сообщили в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Также во время заседания правительственной комиссии рассматривались вопросы реализации транспортной части нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года», а также федерального проекта «Европа — Западный Китай», пишет ТАСС.



Правительство планирует начать строительство платной трассы Москва — Казань в конце 2020 года. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что дорога может быть построена на 4 года раньше запланированного срока.

