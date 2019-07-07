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Экипаж команды «КАМАЗ-Мастер» под управлением Шибалова финишировал вторым на первом этапе «Шелкового пути»

11:45, 07.07.2019
Экипаж команды «КАМАЗ-Мастер» под управлением Шибалова финишировал вторым на первом этапе «Шелкового пути»
Фото: kamazmaster.ru

Экипаж «КАМАЗ-Мастера» под управлением Антона Шибалова финишировал вторым в рамках первого этапа «Шелкового пути» с результатом 35 минут 28 секунд.

На первом месте оказался белорусский экипаж Сергея Вязовича, который преодолел дистанцию за 34 минуты 32 секунды. Соревнования стартовали сегодня в 8 часов. На первом этапе участникам предстояло проехать более 50 км спецучастка, сообщает пресс-служба команды «КАМАЗ-Мастер» в своем официальном Twitter.

Спорт Татарстан
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