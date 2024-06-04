В Татарстане усилили меры поддержки участникам СВО

«Реальное время» — о новых выплатах, льготах и компенсациях бойцам, которые отправляются защищать интересы России

Фото: Динар Фатыхов

До 1 миллиона рублей в общей сложности могут получить уходящие по контракту на военную службу из Татарстана, благодаря тому, что размер единовременной выплаты вырос до 505 тысяч рублей. Увеличение выплат — не единственная новая мера поддержки участникам СВО от республики: масштабы помощи желающим поступить на военную службу и их семьям, а также тем, кто вернулся с линии соприкосновения, постоянно расширяются. «Реальное время» — о том, на что могут рассчитывать отстаивающие интересы России солдаты, участвующие в военной операции, и в ком нуждаются на передовой.

Выплаты — до 1 миллиона рублей, вещевое имущество «потяжелело»



С мая 2024 года увеличен размер единовременной региональной выплаты подписавшим контракт с Министерством обороны — с 205 до 505 тысяч рублей.

— Эта сумма выплачивается сверх выплаты от Министерства обороны — 195 тысяч рублей, — сообщил «Реальному времени» офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Егор Горячев. — Также в рамках мер поддержки членов семей граждан, заключивших контракт с Министерством обороны, им полагается единовременная выплата на детей — по 20 тысяч на каждого ребенка. Кроме того, поступающие на контрактную службу получают в качестве мер поддержки от районов дополнительные выплаты. Например, от мэрии Казани жители города получают 200 тысяч рублей.

Таким образом суммарный размер всех выплат может достичь почти 1 млн рублей.

Убывающим по контракту из Татарстана начали выдавать комплект летней одежды — это позволяет после получения экипировки на месте летом почаще менять форму на свежую. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Еще в прошлом году, по словам Горячева, убывающим по контракту из Татарстана начали выдавать комплект летней одежды — это позволяет после получения экипировки на месте летом почаще менять форму на свежую.

— Изменился и комплект вещевого имущества, который получают убывающие, — отметил он. — Список имущества расширился, в него, например, вошел спальный мешок, дополнительный комплект защиты — наколенники, налокотники, перчатки. А еще изменился вид аптечки — она стала более функциональной и теперь представляет собой подсумок, который можно прикрепить к обмундированию. И состав ее слегка поменялся, теперь она больше ориентирована на оказание первой помощи.

Популярная специальность

«Реальное время» поинтересовалось в Военкомате Татарстана, как идет набор на службу по контракту, кто стремится попасть на СВО, какие военные профессии требуются на передовой и какие выбирают контрактники.

— Сейчас контракт заключают с желающими в возрасте до 64 лет включительно, — говорит Егор Горячев. — Основная масса желающих поступить на службу — мужчины 38-48 лет. Молодежи, к которой можно отнести всех, кому 35 лет и меньше, среди кандидатов порядка 30%. Очень часто заключают контракт военные пенсионеры, много рабочих, которые уходят с предприятий на условиях сохранения за ними места.

Сегодня в приоритете у Министерства обороны — водители, механики-водители, операторы БПЛА, наводчики, командиры орудий, командиры машины, командиры отделений, медицинские специалисты. Дмитрий Резнов / realnoevremya.ru

По словам Горячева, сегодня в приоритете у Министерства обороны — водители, механики-водители, операторы БПЛА, наводчики, командиры орудий, командиры машины, командиры отделений, медицинские специалисты. А среди тех, кто хочет заключить контракт, очень многие, особенно молодые кандидаты в контрактники стремятся получить профессию оператора БПЛА.

В беззаявительном и заявительном порядке

В отделении Социального фонда России нашему изданию рассказали о мерах поддержки участников боевых действий — как действующих, так и вернувшихся с СВО, а также их семей:

— Военнослужащим, имеющим удостоверение «Ветеран боевых действий», назначается ежемесячная денежная выплата в размере 4184,51 рубля. Такую выплату от отделения СФР в Татарстане получают более 35,8 тысячи человек. Право на ежемесячные денежные выплаты из Социального фонда России участники СВО имеют независимо от назначения выплат по линии силовых ведомств. Если пенсия военнослужащему по линии силовых ведомств не назначалась, то такие участники СВО имеют право на льготы при назначении гражданской пенсии. Заявление на нее можно подать удаленно через портал госуслуг и в МФЦ. После подачи заявления об установлении ЕДВ как ветерану боевых действий необходимо представить в ОСФР подлинник удостоверения или его нотариально заверенную копию.

Право на ежемесячные денежные выплаты из Социального фонда России участники СВО имеют независимо от назначения выплат по линии силовых ведомств. Реальное время / realnoevremya.ru

В СФР отметили, что если военнослужащему по линии силовых ведомств пенсия не назначалась, то такие участники СВО имеют право на льготы при назначении гражданской пенсии: повышенный пенсионный стаж, в который период участия в операции засчитывается в двойном размере, использование повышенных пенсионных коэффициентов — 3,6 в год за участие в СВО, «зачет» периода участия в СВО при назначении досрочной страховой пенсии за длительный стаж, так что право на страховую пенсию по старости может появиться на 2 года раньше пенсионного возраста на общих основаниях, но не ранее достижения мужчинами возраста 60 лет и 55 лет — у женщин (льготой могут воспользоваться мужчины, имеющие страховой стаж 42 года, и женщины со страховым стажем в 37 лет).



Если пропал без вести

Через СФР также получают поддержку семьи участников СВО. Если военнослужащий-доброволец погиб или пропал без вести, то вдовам, вдовцам или родителям выплачивается дополнительная пенсия по потере кормильца:

— Семья погибшего или пропавшего без вести военнослужащего получает ежемесячную денежную компенсацию. Размер выплаты каждому члену семьи погибшего военнослужащего рассчитывается путем деления ежемесячной денежной компенсации, установленной для инвалида I группы (22 908,62 рубля), на количество членов семьи (включая самого погибшего). Также выплачиваются ежемесячное пособие на каждого ребенка в размере 2 942,03 рубля и компенсация в размере 60% расходов на ЖКХ.

Как сообщили в СФР, члены семьи, потерявшие кормильца-участника СВО, один раз в 10 лет могут получить единовременную выплату на ремонт дома. Она рассчитывается путем умножения стоимости ремонта 1 кв. метра площади частного дома в регионе на норму общей площади дома, которая определяется с учетом количества проживающих.

После контузии — на скрининг

— На днях Государственный фонд «Защитники Отечества» и Министерство здравоохранения РТ запустили программу по диспансеризации ветеранов специальной военной операции, — сообщили «Реальному времени» в Татарстанском филиале фонда. — Она предусматривает профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований. Главная особенность этой программы диспансеризации — прохождение подопечными филиала аудиологического скрининга для выявления нарушений слуха после полученных контузий.

В филиале фонда говорят, что пройти такую диспансеризацию ветераны СВО могут всего за один день в Госпитале ветеранов Великой Отечественной войны в Казани либо в Набережных Челнах. Продлится она до конца июня.

Главная особенность этой программы диспансеризации — прохождение подопечными филиала аудиологического скрининга для выявления нарушений слуха после полученных контузий. предоставлено региональным филиалом фонда "Защитники Отечества"

В региональном отделении СФР изданию рассказали о подписании Соглашения о сотрудничестве с фондом «Защитники Отечества», в рамках которого будет проводиться обмен информацией:

— Социальный фонд России разработал для фонда «Реестр ветеранов СВО». Это специальная система, в которой будут содержаться сведения, необходимые для персонального сопровождения участников СВО, демобилизованных с военной и приравненной к ней службы. Фонд «Защитники Отечества» получит возможность получать сведения об участниках СВО через личный кабинет. Такое взаимодействие значительно ускорит процесс оформления участникам СВО документов, получения выплат и всех полагающихся мер поддержки.