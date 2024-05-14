Итоги дня: новый тренер «Ак Барса», дело кадровика Минобороны, обновленные кабмин и администрация президента
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 14 мая.
- Казанский «Ак Барс» назначил Анвара Гатиятулина на должность главного тренера команды. Срок соглашения с новым тренером — два года. Помощниками Гатиятулина стали Алексей Тертышный, Александр Макрицкий и Денис Ячменев.
- В отношении начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова заведено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере от коммерческих структур. Во время обыска у него изъяли более 100 млн рублей.
- Госдума утвердила новых министров правительства Российской Федерации. Среди них есть несколько политиков, ранее возглавлявших регионы. Роман Старовойт, бывший губернатор Курской области, занял пост министра транспорта. Антон Алиханов, ранее губернатор Калининградской области, стал главой Минпромторга. Сергей Цивилев, бывший руководитель Кемеровской области, теперь министр энергетики. Михаил Дегтярев, экс-губернатор Хабаровского края, получил должность министра спорта. Ирек Файзуллин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сохранил свой пост без изменений.
- Исполняющий обязанности министра внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил в Совете Федерации о подготовке новой миграционной реформы, направленной на усиление контроля за пребыванием иностранных граждан на территории страны.
- Рифкат Минниханов представил нового вице-президента Академии наук Татарстана — Айрата Хасьянова. Он будет курировать направление информационных технологий, в том числе сферу искусственного интеллекта. Представление прошло на расширенном заседании Ассоциации региональных академий наук.
- Прокуратуре Татарстана не удалось вернуть на скамью подсудимых бывшего ректора КНИТУ-КХТИ и экс-директора технопарка «Идея» Сергея Юшко. Сегодня Верховный суд РТ признал его оправдательный приговор законным и обоснованным.
- Через месяц Казань примет международный турнир — Игры стран БРИКС. На брифинге министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о подготовке к событию и о вызовах, с которыми предстоит столкнуться.
- Владимир Путин назначил состав руководства администрации президента. Главой остался Антон Вайно, его первыми заместителями стали Алексей Громов, Максим Орешкин и Сергей Кириенко. Также были назначены заместители, помощники и советники президента. В числе новых советников — депутат Госдумы от Татарстана Елена Ямпольская.
- Президент России Владимир Путин переназначил прежних полпредов в федеральных округах, в том числе и ПФО, сообщает пресс-служба Кремля. Все они сохранили свои должности.
- Правительство Татарстана решило переименовать «Нижнекамский агропромышленный колледж» в «Нижнекамский колледж транспортной инфраструктуры». Контроль за исполнением постановления обеспечит местное Министерство образования и науки.
- В УФССП рассказали о новом порядке взыскания средств с должников. Теперь судебный пристав может автоматически налагать арест на средства должника сразу после возбуждения исполнительного производства. Также заявили, что минимальной суммы для открытия исполнительного производства нет, но если не оплатить счет в течение 5 дней, сумма долга увеличится на 7% и дополнительно придется заплатить не менее 1 000 рублей.
- В агропромышленном парке «Казань» состоялось открытие Международной халяль-ярмарки Kazan Halal Market. В торжественной церемонии принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов. Ярмарка стала первым официальным событием в рамках 15-го Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
1/56
Ключевые события 811-го дня специальной военной операции на Украине:
- В течение сегодняшнего дня российские системы ПВО пресекли несколько попыток атаки Белгородской области при помощи БПЛА, также уничтожили 25 реактивных снарядов, угрожавших области.
- Также средствами противовоздушной обороны сбито 26 беспилотных летательных аппаратов, девять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, 43 реактивных снаряда Vampire чешского производства и «Ольха».
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 596 самолетов, 274 вертолета, 24 046 беспилотных летательных аппаратов, 521 зенитный ракетный комплекс, 16 016 танков и других боевых бронированных машин, 1 296 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9 570 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 701 единица специальной военной автомобильной техники.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
Олег ИсаковОбщество Татарстан