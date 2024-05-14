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Владимир Путин переназначил прежних полпредов в федеральных округах

11:10, 14.05.2024
Владимир Путин переназначил прежних полпредов в федеральных округах
Фото: Максим Платонов

Владимир Путин переназначил прежних полпредов в федеральных округах, сообщает пресс-служба Кремля.

Так, полномоченными представителями президента РФ в округах остались:

  • Центральный федеральный округ — Игорь Щеголев;
  • Северо-западный федеральный округ — Александр Гуцан;
  • Южный федеральный округ — Владимир Устинов;
  • Северо-Кавказский федеральный округ — Юрий Чайка;
  • Приволжский федеральный округ — Игорь Комаров;
  • Уральский федеральный округ — Николай Цуканов;
  • Сибирский федеральный округ — Сергей Меняйло;
  • Дальневосточный федеральный округ — Юрий Трутнев.

Также Владимир Путин назначил руководство администрации президента. Антон Вайно сохранил свой пост руководителя администрации президента. Его первыми заместителями стали Борис Громов и Сергей Кириенко.

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