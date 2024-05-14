Владимир Путин переназначил прежних полпредов в федеральных округах
Владимир Путин переназначил прежних полпредов в федеральных округах, сообщает пресс-служба Кремля.
Так, полномоченными представителями президента РФ в округах остались:
- Центральный федеральный округ — Игорь Щеголев;
- Северо-западный федеральный округ — Александр Гуцан;
- Южный федеральный округ — Владимир Устинов;
- Северо-Кавказский федеральный округ — Юрий Чайка;
- Приволжский федеральный округ — Игорь Комаров;
- Уральский федеральный округ — Николай Цуканов;
- Сибирский федеральный округ — Сергей Меняйло;
- Дальневосточный федеральный округ — Юрий Трутнев.
Также Владимир Путин назначил руководство администрации президента. Антон Вайно сохранил свой пост руководителя администрации президента. Его первыми заместителями стали Борис Громов и Сергей Кириенко.
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