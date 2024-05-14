Новым вице-президентом Академии наук стал Айрат Хасьянов

Рифкат Минниханов представил нового вице-президента Академии наук Татарстана. На эту должность с 14 мая назначен Айрат Хасьянов: он будет курировать направление информационных технологий, в том числе сферу искусственного интеллекта.

Новый вице-президент Академии наук республики был представлен на расширенном заседании Ассоциации региональных академий наук. На мероприятии также были рассмотрены вопросы взаимодействия в рамках соглашения об Ассоциации региональных академий наук, подписанного в декабре 2023 года в Якутске.

— Наша академия — опорное учреждение Татарстана, на которое возложены задачи консолидации, синхронизации и гармонизации потенциала всех ведущих федеральных и республиканских научно-образовательных организаций и содействие проведению сбалансированной научно-технической и инновационной политики, — отметил в своем выступлении Рифкат Минниханов.

Напомним, в начале апреля премьер-министр республики Татарстан Алексей Песошин подписал постановление об увеличении ежемесячных денежных выплат действительным членам и членам-корреспондентам Академии наук Республики Татарстан.

Разиль Самигуллин