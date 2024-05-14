В Совете Федерации рассказали о подготовке новой миграционной реформы

Фото: Максим Платонов

И.о. министра внутренних дел России Владимир Колокольцев рассказал о подготовке новой миграционной реформы. Об этом сегодня он заявил в ходе выступления в Совете Федерации.

Новая реформа усилит контроль за пребыванием иностранных граждан на территории страны. По словам Колокольцева, преступления, совершенные иностранцами в России, составляют 4% от общего числа правонарушений.

Он также отметил, что в процессе проведения миграционной реформы необходимо избегать роста ксенофобии и не допускать крайностей. Важно соблюдать баланс и учитывать интересы всех сторон при разработке новых миграционных политик.

Напомним, с 1 апреля 2024 года все иностранные граждане, въезжающие в Россию, должны будут пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование. Кроме того, в представительствах МВД России за рубежом можно будет зарегистрировать свои биометрические данные.

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Рената Валеева