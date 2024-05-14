Месяц до Игр стран БРИКС: церемония закрытия по ТВ и до 360 тысяч рублей за победу

Фото: Динар Фатыхов

Предстоящим летом Казань вновь станет центром притяжения спортивных мероприятий — на этот раз столица республики примет на своей территории международный турнир — Игры стран БРИКС. Сегодня министр спорта Татарстана Владимир Леонов на брифинге рассказал о том, как столица республики готовится к грядущему событию, сколько спортсменов примет участие в турнире и о вызовах, с которыми городу предстоит столкнуться. Подробнее — в материале «Реального времени».

На церемонию только online

Соревнования пройдут по 29 видам спорта на 18 спортивных объектах города. Само мероприятие пройдет в столице республики в середине июня — с 10 по 26 числа.

Церемония открытия Игр БРИКС назначена на 12 июня в МВЦ «Казань Экспо», а церемония закрытия пройдет 23 июня. Отмечается, что как таковой церемонии закрытия не будет — все праздничные мероприятия совместят с народным праздником Сабантуй, который пройдет в тот же день.

Однако попасть на церемонию открытия и закрытия Игр гостям не удастся — ввиду ограниченности объектов проведения вместить они смогут лишь спортсменов и участников международного турнира. Несмотря на это, все события, начиная с открытия игр и вплоть до их завершения, будут транслироваться на ТВ и в режиме online.

Талисман Игр стран БРИКС предоставлено Минспорта РТ

Предварительно известно, что к показу на ТВ определили 13 видов спорта: легкая атлетика, греко-римская борьба, вольная борьба, плавание, прыжки в воду, синхронное плавание, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, пляжный волейбол, фехтование, дзюдо, самбо и бокс.



— В первый день продажи — 23 апреля — продали порядка 4 тысяч билетов. За месяц до начала Игр мы продали около 20% билетов. Всего в реализацию ушло 100 тысяч билетов, все они уже в открытой продаже, — поделился Леонов.

В топ городов, купивших билеты, попали Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Также в списке лидеров оказались Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Новосибирск, Владивосток и Хабаровск.

— Такие показатели за месяц до мероприятия — это очень хорошо. Учитывая, что это новое мероприятие — весьма себе неплохо, — отметил министр спорта Татарстана. Помимо гостей из крупных российских городов, мы ожидаем в Казани иностранных болельщиков. Согласно статистике, были приобретены билеты из других стран, в большей части — это страны СНГ, — подытожил он.

«Игр такого формата пока не было» Максим Платонов / realnoevremya.ru

Лучшие спортсмены от республики выступят за Россию

Леонов отметил, что лучшие спортсмены от республики представят Россию на предстоящих играх.

— Ждем лучших спортсменов сборной России. В сборной страны обязательно будут представлены татарстанцы, — сообщил министр.

Спектр дисциплин, на которых выступят наши спортсмены, оказался достаточно обширным — в большей степени сюда вынесли боевые виды спорта:

бокс — Сергей Сергеев и Гелюса Галиева;

брейкинг — Назип Миникаев и Руслан Файзрахманов;

борьба на поясах — Дина Гизатуллина, Габдыжалил Сулейманов, Данила Зубрилов, Тимур Латипов и Ильнар Закиров;

карате — Илья Савин;

самбо — Кирилл Бажин;

спортивная борьба — Светлана Липатова и Екатерина Кошкина.

Также татарстанские атлеты проявят свое мастерство в плавании, шахматах, прыжках в воду и бадминтоне. Всего Татарстанцы будут представлены на Играх в 21 виде спорта в составе сборной России.

На сегодняшний день в общей заявке на турнир числятся более 5 тысяч участников из более чем 60 стран. Среди них разыграют более 380 комплектов наград. За призовое место спортсмены получат от 51 до 360 тысяч рублей, рассказал Леонов.

— Сборной нужно где-то выступать, для них это тоже старт. Эти соревнования приравнены, по-моему, к чемпионату Европы. Призеры будут вознаграждены. Делаем это для того, чтобы у них помимо желания был стимул завоевать медали, — отметил министр спорта.

Мероприятия — новые, вызовы — старые

Также Леонов посоветовал всем жителям и гостям столицы заранее планировать маршруты до соревновательных объектов.

— Это один из основных вызовов, с которыми нам предстоит столкнуться, особенно когда в Казани собирается большое количество гостей. Тем более что это июнь — самый разгар туристического сезона, — подметил Владимир Леонов.

Напомним, что по итогам прошедших майских праздников Казань вошла в десятку самых бронируемых направлений России, а средняя загрузка отелей, хостелов и гостиниц города составила 83%.

Помимо вопроса, касающегося транспортной и инфраструктурной составляющей города, особое внимание уделили безопасности на соревновательных объектах.

— Обеспечение безопасности — наш приоритет. Мы уделяем ему огромное количество сил, внимания и времени и надеемся, что мероприятие пройдет без инцидентов. У нас есть продуманный план и опыт, а также команда профессионалов, которые не первый год проводят крупнейшие мероприятия. Безопасность будет обеспечена на всех этапах, начиная с пересечения границы Российской Федерации, — подытожил министр спорта.



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Олег Исаков