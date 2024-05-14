Президент России назначил руководство своей администрации

Владимир Путин назначил руководство Администрации президента. Антон Вайно сохранил свой пост руководителя Администрации президента. Его первыми заместителями стали Борис Громов и Сергей Кириенко.

Заместителем руководителя Администрации президента назначен Максим Орешкин. Помощниками президента назначены: Алексей Дюмин, Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Николай Патрушев, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, Руслан Эдельгериев, Лариса Брычева, Дмитрий Калимуллин, Дмитрий Шальков.

Также советниками стали Антон Кобяков, Игорь Левитин (отдельным указом на него возложены обязанности специального представителя президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта), Валерий Фадеев и Елена Ямпольская.

Напомним, по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, президент России Владимир Путин совершит свой первый зарубежный визит в качестве главы государства после вступления в должность. Он посетит Китай с государственным визитом 16—17 мая.

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