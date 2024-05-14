В УФССП рассказали о новом порядке взыскания средств с должников

Фото: Максим Платонов

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) активно использует цифровые технологии для оптимизации работы. Врио замруководителя ГУФССП России по Татарстану — главного судебного пристава республики Надежда Тарасова сообщила, что новый порядок взыскания предполагает автоматическое наложение ареста на средства должника после возбуждения исполнительного производства.

— Раньше судебный пристав ждал пять дней, перед тем как вынести постановление об аресте счета должника, сейчас он может это делать сразу, с началом исполнительного производства, — отметила Тарасова.

Пристав рассказала, что конкретной минимальной суммы для открытия исполнительного производства нет.

— Обычно это 500 рублей (самый распространенный штраф в ГИБДД), но сумма бывает и меньше. Однако если в течение 5 дней не оплатить счет, то потом прилетит еще сумма в 7% от суммы долга (но не менее 1 000 руб.), поэтому штраф с 500 рублей поднимется до 1 500, — подчеркнула она.

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По словам Тарасовой, сроки у исполнительного производства не установлены и пристав до последнего будет искать всевозможные варианты взыскания денежных средств в пользу истца.

— Если денег у ответчика нет, то пристав ищет способ взыскать деньги иным способом. Если способа нет, то он закрывает делопроизводство с решением о невозможности взыскать средства с должника, — подытожила врио замруководителя ГУФССП России по Татарстану.

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Олег Исаков