Анвар Гатиятулин стал главным тренером казанского «Ак Барса»

Фото: предоставлено ХК «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» назначил Анвара Гатиятулина на роль главного тренера команды. Срок соглашения с новым тренером составляет два года. Без рулевого казанская команда находилась с конца марта, когда пост покинул Зинэтула Билялетдинов. Детали — в материале «Реального времени».

— Мы давно следили за работой Анвара Рафаиловича в других клубах, он не первый год был в сфере наших интересов. Но ранее не было возможности пригласить его в «Ак Барс» из-за контрактных обязательств перед другими клубами. Это очень хороший тренер, прошедший все ступени развития — от детской школы до сборной России. Во время переговоров мы поняли, что системный подход Анвара Гатиятулина подходит нашему клубу. Мы рассчитываем на преемственность основных идей «Ак Барса» и «Татнефти» — работоспособности, сплоченности, стабильности, грамотной игры и высоких результатов, — заявил Марат Валиуллин, генеральный менеджер «Ак Барса».

Помощниками Гатиятулина стали Алексей Тертышный, Александр Макрицкий и Денис Ячменев. В свою очередь Юрий Бабенко, Александр Бойков и Сергей Абрамов покинули клуб.

Чем известен новый рулевой «барсов»

Казанский «Ак Барс» назначил Анвара Гатиятулина на роль главного тренера команды. Срок соглашения с новым тренером составляет два года.

Новый «рулевой» «барсов» начинал свою спортивную карьеру в Челябинске — городе нынешнего клуба «Трактора». В состав команды его пригласили в 1992 году, а уже спустя год тот стал чемпионом страны и впервые получил приглашение в сборную. В 93-м Анвар Гатиятулин решил попробовать свои силы в Северной Америке. Будучи молодым игроком он попал в юниорскую лигу и сыграл один сезон в Detroit Little Caesars, однако позже вернулся в Россию.

Всего в «Тракторе» защитник провел пять сезонов. С сезона 1994/1995 по 1998/1999 он сыграл в общей сложности 217 матчей, набрав 24 (6+18) очка.

В 2007 году Гатиятулин завершил карьеру игрока и решил попробовать себя в роли тренера. Его первой командой в качестве наставника стал «Трактор» 2000 года рождения. Так, новоиспеченный тренер посвятил школе «Трактор» первые пять лет работы.

В 2012 году Анвар Рафаилович стал главным тренером молодежной команды хоккейного клуба «Трактор». Под его руководством «Белые Медведи» дважды становились бронзовыми призерами чемпионата МХЛ в сезонах 2013/2014 и 2014/2015. Также в сезоне 2014/2015 он был одним из ассистентов Валерия Брагина в тренерском штабе молодежной сборной России. Эта работа привела его к серебряной медали чемпионата мира U20 в январе 2015 года.

На посту главного тренера в КХЛ Гатиятулин работает с 2015 года. 23 ноября того года его назначили исполняющим обязанности главного тренера «Трактора». Однако дебют можно назвать неудачным — его команда уступила уральскому «Металлургу» со счетом 1:4.

Сезон-2016/2017 стал первым полноценным на уровне КХЛ для Анвара Гатиятулина, а всего год спустя в сезоне-2017/2018 под его руководством «Трактор» впервые с 2013 года вышел в финал плей-офф Восточной конференции.

В июне 2018 года он заключил двухлетний контракт с питерским СКА, где в составе тренерского штаба стал бронзовым призером чемпионата КХЛ в 2019 году. Однако в мае 2020 года Анвар Рафаилович вернулся в Челябинск и заключил с «Трактором» контракт на три года.

Напомним, по ходу сезона-2023/2024 Гатиятулина отправили в отставку. С 4 октября 2023 года его место занял ассистент Алексей Заварухин, который смог вывести команду в 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина, где уступил «всухую» ярославскому «Локомотиву».

Третий заход Била в «Ак Барс» закончился вылетом из Кубка Гагарина

Без главного тренера «Ак Барс» остался 22 марта — Зинэтула Билялетдинов покинул команду после провального выступления в плей-офф Кубка Гагарина в сезоне-2023/2024. «Ак Барс» проиграл в первом раунде екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом в серии 1:4.

— Я очень много проработал тренером. Работа мне очень нравится, это то, что я люблю. Я получал удовольствие от своей работы. Но работа главным тренером требует больших сил, эмоций, большой ответственности. Поэтому, я думаю, для меня будет лучше, если я буду работать в хоккее, но в каком-то другом формате. Тем более у нас была договоренность, что контракт я подписываю лишь на один сезон. Все, как и запланировано, — заявил Билялетдинов.

Зинэтула Билялетдинов трижды руководил «Ак Барсом» — с 2004 по 2011 годы, с 2014-го по 2019-й и с 2022-г по 2024-й. «Ак Барс» под руководством Билялетдинова трижды выигрывал Кубок Гагарина: в 2009, 2010 и 2018 годах, а также становился обладателем Кубка европейских чемпионов (2007) и чемпионом России (2006).

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Олег Исаков, Дарья Пинегина