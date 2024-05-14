В агропромпарке «Казань» открылась Международная халяль-ярмарка Kazan Halal Market — фото, видео

Фото: Динар Фатыхов

В агропромышленном парке «Казань» состоялось открытие Международной халяль-ярмарки Kazan Halal Market. В торжественной церемонии принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов.

Ярмарка стала первым официальным событием в рамках 15-го Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Она будет проходить с 14 по 19 мая и соберет около 70 компаний из различных регионов России, а также из Турции, Ирана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и других стран. Рустам Минниханов выразил уверенность в динамичном развитии мирового рынка халяльной продукции и подчеркнул важность установления новых торговых связей на подобных мероприятиях.

Раис также отметил значимость национального стандарта о требованиях к органам сертификации халяль, который способствует экспорту халяльной продукции за рубеж. После приветствия гостей Рустам Минниханов ознакомился с ассортиментом ярмарки и провел беседы с представителями компаний, представленных на площадке.

1 / 56 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

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Текст Ренаты Валеевой, видео Камиля Исмаилова, фото Динара Фатыхова