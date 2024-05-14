В отношении начальника управления кадров Минобороны заведено уголовное дело

Фото: Татьяна Демина

В отношении начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова заведено уголовное дело. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По сообщениям ведомства, Юрий Кузнецов получил взятку от коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. В ходе обыска обнаружены и изъяты денежные средства в размере более 100 млн рублей.

Напомним, в середине апреля замминистра обороны России задержали по подозрению во взятке в особо крупном размере, об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета. В настоящее время проводятся следственные действия.

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Разиль Самигуллин