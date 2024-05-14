Кабмин Татарстана постановил переименовать «Нижнекамский агропромышленный колледж»

Фото: Максим Платонов

Кабинет министров Татарстана постановил переименовать «Нижнекамский агропромышленный колледж» в «Нижнекамский колледж транспортной инфраструктуры». Соответствующий документ будет подписан премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Предложение о переименовании образовательного учреждения было отправлено от Министерства образования и науки Татарстана. Ведомство также будет обязано произвести контроль за исполнением постановления.

Напомним, в начале апреля Кабинет министров Татарстана принял решение внести изменения в нормативные затраты на ряд государственных работ. Это касается услуг, которые предоставляют отдельные государственные учреждения Татарстана на период с 2024 по 2026 годы.

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Разиль Самигуллин