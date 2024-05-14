Госдума утвердила новых членов правительства России: 11 министров сохранили должности
Государственная дума утвердила министров нового правительства. В списке — 16 кандидатур, предложенных премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
В числе новых министров:
- Роман Старовойт (возглавлял Курскую область) стал министром транспорта;
- Антон Алиханов (был главой Калининградской области) возглавил Минпромторг;
- Сергей Цивилев (возглавлял Кемеровскую область) стал министром энергетики;
- Михаил Дегтярев (возглавлял Хабаровский край) стал главой Минспорта;
- Оксана Лут возглавила Минсельхоз (была первым замглавы ведомства).
Свои посты сохранили:
- глава Минфина Антон Силуанов;
- глава Минэкономразвития Максим Решетников;
- глава Минцифры Максут Шадаев;
- глава Минздрава Михаил Мурашко;
- глава Минкульта Ольга Любимова;
- глава Минпросвещения — Сергей Кравцов;
- глава Минобрнауки — Валерий Фальков;
- глава Минтруда — Антон Котяков;
- глава Минстроя — Ирек Файзуллин;
- глава Минприроды — Александр Козлов;
- глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики — Алексей Чекунков.
Накануне Госдума утвердила кандидатуры на посты вице-премьеров. Пост первого вице-премьера России займет Денис Мантуров. Он будет курировать весь спектр вопросов технологического суверенитета.
Также вице-премьерами стали:
- Руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко — будет курировать управление госаппаратом, бюджетную и регуляторную политику, а также цифровое развитие, связь и антимонопольную политику.
- Татьяна Голикова — будет курировать деятельность Минздрава, Минтруда, Минкультуры и Федерального агентства по делам национальностей.
- Александр Новак — будет курировать сферу энергетики и экономический блок.
- Алексей Оверчук — будет курировать вопросы евразийской интеграции и сотрудничества с международными организациями.
- Дмитрий Патрушев — будет курировать сельское хозяйство, агропромышленный комплекс и экологию.
- Виталий Савельев — будет курировать развитие транспорта и логистики.
- Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев будет курировать вопросы социально-экономического развития регионов, входящих в состав ДФО.
- Марат Хуснуллин — будет курировать строительство, градостроительную деятельность и ЖКХ.
- Дмитрий Чернышенко — будет курировать образование, молодежную политику, науку, ИИ, спорт, туризм и СМИ.
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