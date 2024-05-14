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Госдума утвердила новых членов правительства России: 11 министров сохранили должности

17:01, 14.05.2024
Госдума утвердила новых членов правительства России: 11 министров сохранили должности
Фото: Дарья Пинегина

Государственная дума утвердила министров нового правительства. В списке — 16 кандидатур, предложенных премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

В числе новых министров:

  • Роман Старовойт (возглавлял Курскую область) стал министром транспорта;
  • Антон Алиханов (был главой Калининградской области) возглавил Минпромторг;
  • Сергей Цивилев (возглавлял Кемеровскую область) стал министром энергетики;
  • Михаил Дегтярев (возглавлял Хабаровский край) стал главой Минспорта;
  • Оксана Лут возглавила Минсельхоз (была первым замглавы ведомства).

Свои посты сохранили:

  • глава Минфина Антон Силуанов;
  • глава Минэкономразвития Максим Решетников;
  • глава Минцифры Максут Шадаев;
  • глава Минздрава Михаил Мурашко;
  • глава Минкульта Ольга Любимова;
  • глава Минпросвещения — Сергей Кравцов;
  • глава Минобрнауки — Валерий Фальков;
  • глава Минтруда — Антон Котяков;
  • глава Минстроя — Ирек Файзуллин;
  • глава Минприроды — Александр Козлов;
  • глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики — Алексей Чекунков.

Накануне Госдума утвердила кандидатуры на посты вице-премьеров. Пост первого вице-премьера России займет Денис Мантуров. Он будет курировать весь спектр вопросов технологического суверенитета.

    Также вице-премьерами стали:

    • Руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко — будет курировать управление госаппаратом, бюджетную и регуляторную политику, а также цифровое развитие, связь и антимонопольную политику.
    • Татьяна Голикова — будет курировать деятельность Минздрава, Минтруда, Минкультуры и Федерального агентства по делам национальностей.
    • Александр Новак — будет курировать сферу энергетики и экономический блок.
    • Алексей Оверчук — будет курировать вопросы евразийской интеграции и сотрудничества с международными организациями.
    • Дмитрий Патрушев — будет курировать сельское хозяйство, агропромышленный комплекс и экологию.
    • Виталий Савельев — будет курировать развитие транспорта и логистики.
    • Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев будет курировать вопросы социально-экономического развития регионов, входящих в состав ДФО.
    • Марат Хуснуллин — будет курировать строительство, градостроительную деятельность и ЖКХ.
    • Дмитрий Чернышенко — будет курировать образование, молодежную политику, науку, ИИ, спорт, туризм и СМИ.

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    Рената Валеева, Дарья Пинегина
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