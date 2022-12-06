Татарстан перевыполнил целевой показатель проекта «Чистая вода»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане перевыполнили целевой показатель федерального проекта «Чистая вода», который реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Алексей Фролов.

— Здесь считается непосредственно доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, в процентах. Целевой показатель 2022 года — 94,2%, на текущий момент у нас выполнен с небольшим перевыполнением, — заявил он.

По его словам, в Татарстане много подземных источников с водой хорошего качества. Мероприятия проекта «Чистая вода» реализуют в Нурлатском районе республики, где есть определенные проблемы.

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В начале прошлого года руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина рассказала, что в регионе за последние 10 лет улучшилось качество воды для населения. Однако доля нестандартных проб по санитарно-химическим показателям в подземных источниках водоснабжения остается довольно высокой (30%).



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Татьяна Демина