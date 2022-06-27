К казанским Дербышкам подведут воду

К решению проблемы с чрезмерно жесткой водой в микрорайоне обещают приступить уже в этом году

Проблему с жесткостью воды в Дербышках, которая почти в два раза превышает норму, городские власти обещают решить уже 8 лет. Цена вопроса — 1,9 млрд рублей. Однако, судя по официальному ответу исполкома Казани «Реальному времени», проект по строительству водопроводного узла в микрорайоне включен в инвестиционную программу МУП «Водоканал» со сроком реализации в 2022—2028 годах. Впрочем, есть вариант разрубить гордиев узел уже в этом году — за счет девелопера, который строит жилой квартал по соседству. Подробности — в нашем материале.

В два раза превышает показатели СанПиН

Глава «Водоканала» Андрей Егоров неоднократно заявлял, что пьет воду из-под крана. Мол, настолько она чистая. Однако если бы он жил в Дербышках, то подобные эксперименты, скорее всего, плохо бы сказались на его здоровье. Потому, что еще в 2012 году Управление Роспотребнадзора по РТ установило, что степень жесткости местной воды почти в два раза превышает норму. А это — прямой путь к почечнокаменным болезням. «Реальное время» сделало запрос в горздрав Казани, отличается ли уровень заболеваемости в поселке от средних цифр по городу, но нам ответили, что такой статистики не ведется.

— Мы все здесь с камнями, песком в почках, желчном пузыре. Это следствие жесткой воды. Мыться невозможно, потом весь чешешься, — жалуется жительница Дербышек Мария Собова.

Проблема местной воды не только в том, что ее нельзя пить, накипь оседает на стенках чайников, смесителей, сантехники и прочего контактирующего с водой оборудования, приводя к тому, что их приходится часто менять.

Дарья Машагина с семьей переехала в Дербышки почти два года назад — и через неделю после въезда в квартиру у них сломалась газовая колонка.

— Пришедший газовик только развел руками — мол, привыкайте к такому, ничего не поделаешь, из-за плохой воды колонки здесь ломаются часто. В итоге заменили теплообменник стоимостью 6 тыс. рублей. А через 8 месяцев пришлось менять всю колонку, она просто пришла в негодность. Дело было так — сижу в комнате и слышу, что включилась колонка на кухне, хотя в этот момент никого там не было. Прихожу и вижу, что из нее льется вода. Пришлось в срочном порядке перекрывать ее подачу и вызывать аварийную службу. В итоге вся кухня была залита, ладно не протекло к соседям снизу (мы живем на пятом этаже). Причина все та же — жесткая вода, — рассказала Дарья.

Из-за плохой воды колонки в Дербышках ломаются часто. Фото: moscowclimate.ru

Виной всему — артезианские скважины

Жалобы от жителей микрорайона на жесткость воды стали обыденностью для генерального директора УК «ЖКХ Дербышки» Нияза Гиниятова. Организация и сама страдает от этого. В управляющей компании даже собрана коллекция различных труб, изнутри покрытых каменистыми отложениями, наполовину перекрывающими их диаметр.

— Саноборудование, теплообменники быстро выходят из строя. По горячей воде вопросы возникают, потому что накипь оседает на трубах, приходится чаще менять эти трубы, — рассказал он нашему изданию.

Причина сложившейся ситуации давно известна — в отличие от других районов Казани, вода в Дербышки поступает не с Волжского водозабора, а из артезианских скважин. И чтобы исправить положение, в поселок нужно провести городской водопровод.



Кстати, в 2012 году Управление Роспотребнадзора по РТ по жалобе жителя дома 14/7 по улице Правды подало судебный иск на «Водоканал» за некачественное водоснабжение и выиграло процесс. Советский суд признал противоправными действия МУП «Водоканал» по поставке питьевой воды ненадлежащего качества и обязал «прекратить вышеназванные действия». Верховный суд РТ оставил решение районного суда без изменений. С тех пор прошло 10 лет, а воз и ныне там.

Откладывают из года в год

В феврале 2014 года мэр Казани Ильсур Метшин отрапортовал, что проблема с водой в Дербышках будет решена. Андрей Егоров на традиционном понедельничном аппаратном совещании в исполкоме заявил, что в поселке начинается строительство водопроводного узла с двумя резервуарами питьевой воды. Объект обещали ввести в строй в 2019 году. Однако дело не сдвинулось с места. В 2018-м «Водоканал» анонсировал, что объект с водоводами от Северо-восточного водопроводного узла включат в инвестиционную программу на 2019 год.

В 2021 году на МУП «Водоканал» обрушилась эпопея с прорывом коммунальных сетей: проложенные в 50—70-х годах прошлого века, они не справляются с нагрузкой из-за ветхости. Егоров тогда жаловался, что ежедневно в аварийную службу компании поступает около 100 заявок на прорывы и протечки. Для ремонта коммуникаций необходимо 65 млрд рублей, из них только на сети — 40 млрд рублей. При таком коммунальном армагеддоне, видимо, вновь стало не до качества дербышкинской воды.

В 2021 году на МУП «Водоканал» обрушилась эпопея с прорывом коммунальных сетей. Фото: Максим Платонов

«Реальное время» отправило запрос в МУП «Водоканал», и нам назвали новую дату — 2022—2028 годы. Озвучили и ориентировочную сметную стоимость строительства, которая составляет 1,9 млрд рублей. В нее входит: насосная станция производительностью 5 тыс. куб. м/час, два резервуара чистой воды емкостью 20 тыс. куб. м и трасса водопровода 2Ду 700мм протяженностью 4,9 километра.



— В 2013 году с целью обеспечения нормативным водоснабжением поселка Дербышки и прилегающих территорий была разработана проектно-сметная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы, на строительство водопроводного узла «Дербышки». Мероприятие предусмотрено инвестиционной программой «Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал», утвержденной приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства №190/о от 19.11.2021 года, с периодом реализации 2022—2028 гг., — говорится в ответе организации.

То есть, переводя на русский, с 2014 года не сделано ничего.

«Улучшение, Алла бирса, будет в этом году»

Впрочем, возможен еще один вариант, о котором нам рассказал гендиректор УК «ЖКХ Дербышки» после общения с руководством «Водоканала». Застарелую проблему предполагается решить за счет девелоперов. Дело в том, что компания «Унистрой» в том направлении, на 819-м км трассы М-7, возводит ЖК «Атмосфера». Это комплекс из 14 высотных домов с двумя детскими садами и школой на 800 мест. Часть из них уже находится в высокой степени готовности. Официально сроки сдачи объектов — 2022—2024 годы. К этому кварталу застройщики будут тянуть коммуникации и заодно сделают водоотвод к Дербышкам.

«Водоканал» заложил провести дополнительную ветку до микрорайона, чтобы разбавить нашу воду», — поделился Гиниятов. Фото: Ринат Назметдинов

— «Унистрой» строит водовод, он частично пойдет и на Дербышки. В техусловиях «Водоканал» заложил провести дополнительную ветку до микрорайона, чтобы разбавить нашу воду. Им даже прописали заложить побольше диаметр этого трубопровода, чтобы часть воды они могли дать Дербышкам. Так что у нас улучшение, Алла бирса, будет в этом году, — поделился планами Гиниятов.



На вопрос нашего издания, а не откажется ли девелопер от такой нагрузки, гендиректор УК заявил, что у сторон есть предварительная договоренность. «Им надо воду запустить, поэтому они в этом году и закончат», — сказал он.

Эту информацию подтвердили нашему изданию и в «Унистрое». «В наших планах, действительно, есть строительство водоотвода для обеспечения централизованного водоснабжения через Дербышки к ЖК «Атмосфера», который находится в 5 минутах от выезда из города через данный поселок. На данный момент других объектов, кроме ЖК «Атмосфера», подключать не планируется», — заявили нам в пресс-службе компании.