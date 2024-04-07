Владимир Путин обсудил с губернатором Оренбургской области ситуацию с паводком

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой МЧС Александром Куренковым и губернатором Оренбургской области Денисом Паслером. Они обсудили ситуацию с затоплением в Оренбургской области вокруг Орска, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава МЧС информировал Президента о количестве эвакуированных людей и о тех, кто переведен в пункты временного размещения.

Владимир Путин отметил необходимость своевременного анализа, прогнозирования и принятия мер в отношении ситуации, которая разворачивается с возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях. С главами этих регионов Президент планирует провести телефонные разговоры в воскресенье.

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Анастасия Фартыгина