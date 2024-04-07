Паводки в Оренбургской области лишили жилья более 600 человек

Глава МЧС России Александр Куренков посетил один из пунктов временного размещения в городе Орске Оренбургской области. В ходе визита он пообщался с пострадавшими от паводка людьми.

В Оренбургской области в пунктах временного размещения находятся более 500 человек, в том числе свыше 100 детей. На месте работают психологи МЧС России.

Следует отметить, что на территории Оренбургской области из-за активного снеготаяния и осадков произошел подъем воды в реках, что привело к подтоплению нескольких низководных мостов и придомовых территорий.

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Анастасия Фартыгина