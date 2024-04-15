День в истории 15 апреля: крушение «Титаника», пожар в Нотр-Дам-де-Пари, смерть Габдуллы Тукая
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 15 апреля 2024 года
15 апреля пройдет третий матч полуфинала чемпионата России по волейболу между клубами «Зенит-Казань» и «Факел». Сегодня отмечаются Международный день культуры и День экологических знаний. Пять лет назад в соборе Нотр-Дам-де-Пари в Париже произошел крупнейший в истории пожар, 35 лет назад на английском стадионе «Хиллсборо» произошла давка, во время которой погибли 96 зрителей, 95 лет назад в СССР ввели государственное пенсионное обеспечение по старости,112 лет назад в Атлантическом океане затонул пассажирский лайнер «Титаник». Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Заседание президиума Госсовета Татарстана.
- Чемпионат России по волейболу среди мужских команд, третий матч полуфинала — «Зенит-Казань» на выезде сыграет против «Факела».
Кто родился: Леонардо да Винчи и Ким Ир Сен
- 1452 — итальянский живописец, скульптор, архитектор, ученый и инженер Леонардо да Винчи (скончался 2 мая 1519 года) . Самые известные его картины — «Мона Лиза», «Мадонна Лита», «Дама с горностаем». Также он изобрел парашют, велосипед, прототипы танка, прожектора и катапульты.
- 1858 — французский социолог Эмиль Дюркгейм (скончался 15 ноября 1917 года). Один из создателей социологии как самостоятельной науки.
- 1912 — корейский политик, основатель и первый глава Северной Кореи Ким Ир Сен (скончался 8 июля 1994 года). В честь его дня рождения в КНДР отмечается День Солнца.
- 1933 — русский писатель Борис Стругацкий (скончался 19 ноября 2012 года). Создал в соавторстве с братом Аркадием Стругацким несколько десятков произведений, среди которых «Трудно быть богом» и «Пикник на обочине».
- 1949 — русская певица, народная артистка России Алла Пугачева.
- 1990 — английская актриса Эмма Уотсон, получившая мировую известность благодаря роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере.
Кто скончался: Михаил Ломоносов и Авраам Линкольн
- 1765 — русский ученый-естествоиспытатель Михаил Ломоносов (родился 19 ноября 1711 года). Основатель Московского государственного университета, который сейчас носит его имя.
- 1859 — русский поэт, мемуарист, декабрист, лицейский друг Александра Пушкина Иван Пущин (родился 15 мая 1798 года).
- 1865 — 16-й президент США в 1861—1865 годах Авраам Линкольн (родился 12 февраля 1809 года). Считается национальным героем и лучшим президентом Соединенных Штатов за всю историю этой страны, в том числе из-за отмены рабства.
- 1913 — татарский поэт литературный критик, публицист и переводчик Габдулла Тукай (родился 26 апреля 1886 года). Скончался поэт в Клячкинской больнице на нынешней улице Островского от «голода и чахотки». На похоронах писателя собралось от 5 до 10 тысяч человек. Могила Тукая находится на Ново-Татарском кладбище Ново-Татарской слободы в Казани. В честь него в городе названы улица, площадь, где стоит памятник поэту, станция метро.
- 1944 — советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза Николай Ватутин (родился 16 декабря 1901 года). В годы Великой Отечественной войны он возглавлял войска Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов до своей гибели в 1944 году. Его имя носит одна из улиц в Казани.
- 2012 — художник монументально-декоративного искусства, руководитель Казанской творческой мастерской Союза художников РТ Игорь Башмаков (родился 11 мая 1943 года). Среди его работ — скульптура «Кот Казанский», фонтан «Су-анасы», часы на площади Тукая. В день похорон были приостановлены занятия в городских медресе, закрыты магазины.
- 2020 — лауреат Госпремии СССР, лауреат премии ВДНХ СССР (золотая медаль), ветеран Великой Отечественной войны Юрий Величко (родился 15 октября 1927 года). История с выбиванием долгов по ЖКХ у него прогремела на всю Россию в 2018 году. Коллекторы угрожали «покрошить» пенсионера, а управляющая компания отключила ему электричество. После скандала мэрия Казани погасила спорную задолженность в 45 тысяч рублей, а директора УК уволили. В интервью «Реальному времени» ветеран Великой Отечественной войны рассказывал о локотских перебежчиках на Брянщине, Тоньке-пулеметчице, голоде и колхозах.
Праздники: день культуры и день экологических знаний
- Международный день культуры. Учрежден по инициативе Международной лиги защиты культуры в честь принятия 15 апреля 1935 года международного договора «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», который стал известен в международно-правовой практике как Пакт Рериха.
- День экологических знаний. Отмечается с 1992 года, когда на Конференции ООН по проблемам окружающей среды в Рио-де-Жанейро заявили о значении экологического образования населения всех стран мира в реализации стратегии выживания и для устойчивого развития человечества. В России праздник официально отмечается с 1996 года — ежегодно 15 апреля в стране стартуют «Дни защиты окружающей среды от экологической опасности», которые длятся до 5 июня.
- День специалиста по радиоэлектронной борьбе Вооруженных Сил России. Установлен приказом министра обороны от 3 мая 1999 года, а затем закреплен указом президента РФ от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах РФ». Дата связана с тем, что 15 апреля 1904 года во время Русско-японской войны российские связисты установили радиопомехи, которые не позволили японским броненосным крейсерам скорректировать огонь по радиосвязи.
События в истории: первый конкурс красоты «Мисс мира», теракт на Бостонском марафоне, стрельба в казанском поселке Мирный
- 1912 — в Атлантическом океане затонул пассажирский лайнер «Титаник», столкнувшись с айсбергом. Является крупнейшей морской катастрофой XX века. По разным данным в этой катастрофе погибли от 1 495 до 1 635 человек из 2 200 пассажиров на борту.
- 1919 — в Ирландии был провозглашен Лимерикский совет, советская республика на юго-западе страны. Она просуществовала до 27 апреля.
- 1924 — в США вышел первый в мире атлас автомобильных дорог.
- 1929 — в СССР ввели государственное пенсионное обеспечение по старости. Поначалу это касалось только рабочих горнорудной и текстильной промышленности.
- 1951 — состоялся первый конкурс красоты «Мисс мира». Он прошел в Великобритании. Инициатором стал Эрик Морли, рекламный агент фирмы «Мекка», когда его попросили придумать что-нибудь оригинальное для рекламы танцзала во время «Фестиваля Британии» — серии национальных выставок, прошедших по всей стране в том году.
- 1989 — в Шеффилде (Англия) произошла трагедия на стадионе «Хиллсборо» во время полуфинального матча Кубка Англии по футболу между командами «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест». В результате давки погибли 96 зрителей.
- 1993 — создана российская нефтяная компания ЮКОС. Просуществовала до 2007 года.
- 2013 — на финише Бостонского марафона произошел теракт. С интервалом в 12 секунд произошло два взрыва, в результате которых погибли три человека и пострадали более 280 человек.
- 2016 — на территории учебного полигона спортивного общества «Динамо» в казанском поселке Мирный произошла стрельба. Владелец стрелкового клуба, арендовавший часть помещений спортивной базы «Динамо» МВД по РТ, Сергей Иванов застрелил директора и заместителя базы, пытался убить еще несколько человек, но был ликвидирован сам подоспевшими сотрудниками полиции после отказа сложить оружие.
- 2019 — общественное объединение футбольных болельщиков клуба «КАМАЗ» под названием «Автоград Крю» (Autograd Crew) внесено Министерством юстиции РФ в список экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территории страны.
- 2019 — в соборе Парижской Богоматери или Нотр-Дам-де-Пари в Париже произошел крупнейший в истории пожар. Тогда обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Огонь уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева. Сейчас в соборе проходит реконструкция, его собираются открыть 8 декабря 2024 года.
- 2019 — заместитель главы МИД России Александр Грушко сообщил о полном прекращении сотрудничества России и НАТО по гражданской и военной линии.