МИД: Россия полностью прекратила сотрудничество с НАТО

Заместитель главы МИД России Александр Грушко сообщил о полном прекращении сотрудничества России и НАТО по гражданской и военной линии.

Альянс зашел слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией, пишет «РИА Новости» со ссылкой на слова дипломата.

«Парадокс, но сегодняшние отношения Россия — НАТО как раз больше всего и напоминают «обычное» состояние дел, под которое создавалось НАТО — под «холодную войну»», — сказал он.

Грушко отметил, что НАТО пытается сплотиться за счет «российской угрозы».