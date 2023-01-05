Клячкинская больница: Тукай в красной зоне

Почему стоит сходить в Министерство здравоохранения республики на Островского

Многофункциональное здание на Островского, 11 (если иметь в виду все организации, которые квартировали в его помещениях) сейчас принадлежит Минздраву, а историческим значением оно обязано больнице Клячкина, где скончался поэт Габдулла Тукай.

Лавка, жилье, доходный дом, лечебница

Здание построили в 1853 году. Это были одноэтажные торговые лавки купца Василия Романова, которые обрастали постройками, а потом перешли к другому купцу — его зятю Ивану Журавлеву, также владевшему зданием, превратившимся потом в ТЮЗ. У Журавлева был приют для бездомных в начале Баумана (здание снесено в 2003-м).

В Адмиралтейской слободе располагались заводские Журавлевские казармы (название свое они получили в XX веке, когда город выкупил участок и разместил здесь военных), тут же находилась приобретенная у Романова паровая мукомольная мельница. В Усадах стоит дом-усадьба Журавлева, который в 2016-м передали местному приходу храма Святой Троицы Казанской епархии. Строил усадьбу помещик Михаил Тютчев, а в 1870 году ее продали Журавлевым, которые владели тремя деревнями — Чубарово, Толмачами и Усадами. В последней располагались конезавод, хлебопекарня, винокуренный завод, производились сыр, масло.



В 1877 году казанский дом перестроил архитектор Петр Тихомиров, а в 1908 году его продали купцу Зобнину, который также владел домом на Бутлерова, 14.

При этом с 1897 года здесь арендовал помещения под клинику и жилье Гирш (Григорий) Клячкин, тут же открыл водолечебницу с кабинетом для лечения электричеством и массажем. Потом она стала называться Институтом физических методов лечения.

Фото pastvu.com

Кто лечил Тукая

Клячкин приехал в Казань из Несвижа (Белоруссия), поскольку его отец, глава семейства с шестью детьми, мог жить вне черты оседлости. Лишь у брата Михаила (Мейлаха) судьба сложилась — он стал врачом в Самаре. Остальные умерли во время сталинских репрессий, в блокаду либо уехали в Америку.

Клячкин учился на медицинском факультете университета и устроился на стажировку в клинике невролога Ливерия Даркшевича. Тот, кстати, открыл первую в стране специализированную лечебницу для алкоголиков (где Клячкин работал). Как раз в 1897 году Гирш Абрамович защитил диссертацию по исследованию черепных нервов и стал доктором медицины.

Клячкин был на Первой мировой войне, работал в неврологическим госпитале, после — в Казанском военном госпитале. Когда город взяли белые, прятал у себя большевиков, выдавая их за больных, был заведующим физико-терапевтическим отделением Казанского клинического института, потом возглавил кафедру физиотерапии, открыл физиатрическую клинику. Умер в 1946-м.

В клинике использовалась новейшая техника, она работала каждый день и была более современной, чем в государственных лечебницах. Тукая сюда привезли из гостиницы «Амур» 26 февраля (11 марта) 1913 года. У него отсутствовало одно легкое, второе было сильно повреждено болезнью, один глаз ослеп (тоже из-за туберкулеза). Клячкин принял его лично и тайком поместил заразного больного в клинику, скрывая данные от врачебного отделения Казанского губернского правления. Лечили и кормили Тукая бесплатно, поскольку Клячкину это было разрешено по уставу. Окна палаты выходили в Молочный переулок (улица Кави Наджми). Поэтом занимался Роман (Рувим-Соломон) Лурия, уроженец Брест-Литовска, тоже выпускник медицинского факультета Казанского университета. Работал в Буинском земстве и физиологической лаборатории у Николая Миславского. Преподавал в Казанской фельдшерской школе, был сверхштатным ординатором и ассистентом кафедры факультетской терапии. Глаз лечил Абрам Элинсон. Но эффективных методов борьбы с туберкулезом тогда не было.

Гирш Клячкин. Фото ru.wikipedia.org

Театр и рабочий кабинет

В 1918 году в здании Женского медицинского института сыграли спектакль на чувашском языке «Ху пурăнас тенĕ пек ан пурăн» («Не так живи, как хочется» Островского). Руководил процессом студент Казанской художественной школы Иоаким Максимов-Кошкинский. Потом в город вошли белые, театр закрылся. После открылся Чувашский советский передвижной театр, позже переехавший в Чебоксары.

Также в здании клиники находились Женский медицинский институт, акушерско-гинекологическая клиника, 2-я кафедра акушерства и гинекологии казанского Государственного института для усовершенствования врачей.

Мемориальная комната здесь открылась в 1968-м (похлопотал председатель Союза писателей ТАССР Гариф Ахунов). Находился там тогда, что символично, кабинет заведующей кафедры акушерства Зайнаб Гилязутдиновой. Памятником архитектуры и истории регионального значения клиника стала в 1996-м, а после здесь вынесли многие ценности и даже содрали мемориальную доску. Потом была реставрация и ремонт фасада, а в 2005-м сюда въехало Министерство здравоохранения РТ, после чего в 2018-м открылся музей. Экспонаты искали по всему городу: к примеру, кровать нашли в урологическом корпусе клиники имени Вишневского.

При этом здесь лечат людей — в здании располагается кабинет заслуженного врача России и Татарстана, академика Российской академии медико‑технических наук Ростислава Туишева, первого главного врача Межрегионального клинико-диагностического центра (МКДЦ).