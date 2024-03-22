Раис Татарстана выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокус сити холле» в Подмосковье
Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования родным и близким погибших в страшной трагедии в «Крокус сити холле» в Подмосковье.
Решением Раиса Республики завтра, 23 марта 2024 года, в Татарстане отменены все массовые мероприятия.
Сегодня, 22 марта, предварительно в 20 часов в «Крокус сити холле» в Подмосковье на концерте группы «Пикник» началась стрельба, после чего последовала серия взрывов. В трагедии погибли 40 человек и пострадали более 100, сообщили в ФСБ.
Кровля здания начала рушиться.
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